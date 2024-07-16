駐美官員：台灣是全球經濟核心 盼與中西部交流

駐芝加哥辦事處長類延峰接受美國俄亥俄州商業媒體「克雷恩克里夫蘭商報」專訪表示，台灣曾被視為經濟奇蹟，如今是全球經濟核心，特別在半導體製造業上，希望能與美國中西部發展經濟和教育交流。

克雷恩克里夫蘭商報（Crain's Cleveland Business）今天報導，美國中西部各州擴大成為台美貿易樞紐，台灣關係法45週年是台灣與俄州進一步經濟、教育與投資的先聲。

1979年4月10日，台灣關係法在總統卡特（Jimmy Carter）簽署後生效。類延峰說，法案至今仍是堅如磐石台美關係的基石，確保印太地區和平、繁榮及民主。台灣位於極權擴張最前線仍屹立不搖。

台灣是美國在亞洲的重要民主夥伴。總統拜登（Joe Biden）在今年國情咨文中，重申美國對台海和平穩定的承諾。台灣關係法不單確保台美實質關係，美國承諾協助台灣強化防衛以對抗中國的敵意，也有助於加強貿易互動，為美國中西部帶來更多商機。

類延峰表示，中西部是美國也是世界的腹地，對台灣提供絕佳機會。俄亥俄州長狄懷恩（Mike DeWine）曾表示，美國國會通過台灣關係法45年來，俄州持續強化對台經貿、學術和文化互動。

2023年，台灣是俄州第12大出口市場，對台出口貿易量約9億美元（約新台幣290億7000萬元）。印第安納州及密西根州州長相繼訪台，密州及明尼蘇達州也在台設立辦事處。

台灣投資俄州的業者包括鴻海和建大輪胎，並持續在美中西部長遠布局。當地的研發潛力也是吸引台灣深耕中西部的因素之一。美國中西部有多所聚焦研發創新的一流大學，例如與台灣院校設有交換學生等計畫的俄亥俄州立大學、辛辛那提大學及歐柏林學院（Oberlin College）等。

類延峰鼓勵中西部各校設立華語文課程，重視人工智慧及半導體研究交流。台灣曾被視為經濟奇蹟，現在是全球經濟核心，專精於半導體製造，期待美國中西部能發展成為台美經濟和教育交流的樞紐。

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