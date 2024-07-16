快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

美大選時機敏感？盧秀燕、蔣萬安相繼訪美 學者看背後意涵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台中市長盧秀燕。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕宣布7月底訪美西，台北市長蔣萬安9月也將訪美東，目前蔣的行程安排進度，仍排定9月4日至14日訪美，將參訪波士頓、紐約、費城等城市，政治意涵較高的華盛頓等周邊城市，目前則還在看行程時間，尚未確定。

對於藍營政治明星相繼訪美，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正認為，看得出國民黨這兩位政治明星，積極強化與國際社會，及對美關係，這也呼應國民黨這幾年「親美友日和中」的方向。

由於正值美國大選的敏感時機，黃介正認為，因從美國總統大選第一場CNN辯論，提問團沒有觸及中國與台灣議題，加上已經公布的共和黨黨綱根本是「無中無台」，對中政策似乎不是川普的優先順序，這次美國大選應是專注於美國自己的經濟內政等，並非外交或對中國政策的選舉，所以與台灣的關聯性沒有這麼大，所以黃認為，這次盧秀燕、蔣萬安兩位市長的訪美，應該會相對單純。

黃介正表示，目前看盧秀燕的出訪美西行程，主要是拜訪姐妹市及僑界，蔣萬安9月訪美東也定調市政治理參訪，黃認為，兩位市長都很聰明，不會在這個時候去碰觸美中台關係這個高政治化議題，不過都有呼應到黨中央這幾年的「親美友日和中」。

黃介正也說，據他所知，其實目前在台灣的外國駐台機構，對盧秀燕、蔣萬安兩位市長的約見都相當頻繁，國際社會對他們兩位也都非常有興趣，盧秀燕、蔣萬安這兩位藍營政治明星相繼訪美，也是在強化與國際社會及對美國的關係。

台北市長蔣萬安9月也將訪問美東。本報資料照片
台北市長蔣萬安9月也將訪問美東。本報資料照片

盧秀燕 美國大選 蔣萬安

延伸閱讀

盧秀燕月底訪美西10天 民眾黨台中主委：台中人出總統也是好事

盧秀燕宣布出訪美國10天 因川普遇刺事件行程將「單純化」

幼兒園狼師案吳沛憶打臉蔣萬安 北市反擊：誰才空白一年?

狼師母開托嬰中心？蔣萬安4作為：窮盡行政手段避免借殼

相關新聞

民調／民進黨民調下滑4.3百分點 藍營支持度重回兩成

台灣民意基金會今天公布最新民調，關於政黨支持度，33.1%民眾支持民進黨、20.5%國民黨、16%民眾黨。台灣民意基金會...

賴清德守近五成支持度 游盈隆：鄭文燦涉貪燒不到賴

台灣民意基金會今天公布最新民調，關於賴清德總統支持度，四成九贊同，三成一不贊同。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴總統蜜...

地制法修正 4縣市2026選舉可望增1席山地原民議員

立法院會今天三讀通過地方制度法部分條文修正案，除山地鄉外，新增非六都縣市山地原住民人口在1500人以上者，可選出山地原住...

不重視兩岸觀光？ 韓國瑜主持協商李孟諺、邱垂正缺席

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，就解除禁止人民組團大陸觀光的限制進行討論，但交通部長李孟諺、陸委會主委邱垂正雙雙缺席，改...

蕭美琴PO「香菜全餐」蔡英文也喜歡 支持者崩潰：你們太讓我失望

副總統蕭美琴日前在社群平台Threads上發出一則自己的「香菜全餐」午餐照，並表示令人滿足。前總統蔡英文也在底下留言表示喜歡，讓一眾討厭香菜的網友大崩潰。

盧秀燕宣布出訪美國10天 因川普遇刺事件行程將「單純化」

台中市長盧秀燕今天宣布7月22日到31日，扣除來往時間，鐵人行程八天將訪問美國姐妹市。盧表示因為美國選舉激烈，行程盡量單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。