快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

3位律師輪流來接見 鄭文燦今吹了72分鐘冷氣

聯合報／ 記者陳恩惠張裕珍／桃園即時報導
鄭文燦的律師游琦俊今天上午8點53分抵達桃園看守所辦理接見，直到10點5分才離去，對於詢問皆不回應。記者張裕珍／攝影
鄭文燦的律師游琦俊今天上午8點53分抵達桃園看守所辦理接見，直到10點5分才離去，對於詢問皆不回應。記者張裕珍／攝影

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃院三度開羈押庭，11日裁定收押。鄭文燦在看守所經過一個周末，今天邁入第5天，鄭的律師游琦俊上午近9點抵達矯正署桃園監獄附設看守所辦理接見，直到10點5分步出接見室，對於鄭文燦的相關狀況並未多做說明，除揮手致意外，連連說著「謝謝、辛苦了！｣迴避詢問，這也是自鄭入所收容後，桃監開放接見第3天，3名律師上午輪流來接見，至少讓鄭可以吹吹冷氣。

根據桃園監獄提供「收容人每人每日主食｣的今日菜單，鄭文燦今早吃的是1碗稀飯搭配營養滿滿、富含不飽和脂肪酸的鯖魚罐頭，以及2顆包子，比上周五早餐的1顆黑糖饅頭、水煮蛋及麥茶好多了；至於今午和晚上的餐點，分別有午餐的麵輪肉燥飯、滷蛋、貢丸湯及少量芭樂，晚餐則是家常燉肉、涼拌干絲、炒空心菜、少量炒雞腿肉及胡瓜排骨湯。

根據桃園監獄提供「收容人每人每日主食｣的今日菜單，鄭文燦今早吃的是1碗稀飯搭配營養滿滿、富含不飽和脂肪酸的鯖魚罐頭，以及2顆包子。記者張裕珍／攝影
根據桃園監獄提供「收容人每人每日主食｣的今日菜單，鄭文燦今早吃的是1碗稀飯搭配營養滿滿、富含不飽和脂肪酸的鯖魚罐頭，以及2顆包子。記者張裕珍／攝影
根據桃園監獄提供「收容人每人每日主食｣的今日菜單，鄭文燦今早吃的是1碗稀飯搭配營養滿滿、富含不飽和脂肪酸的鯖魚罐頭，以及2顆包子。記者張裕珍／攝影
根據桃園監獄提供「收容人每人每日主食｣的今日菜單，鄭文燦今早吃的是1碗稀飯搭配營養滿滿、富含不飽和脂肪酸的鯖魚罐頭，以及2顆包子。記者張裕珍／攝影

監獄 鄭文燦

延伸閱讀

賴清德守近五成支持度 游盈隆：鄭文燦涉貪燒不到賴

鄭文燦母靈堂地點爆不法 桃市府證實至今仍違規

鄭文燦度過看守所首個周末 律師一早現身停留近2小時

黃國昌直指內政部替權貴護航 鄭文燦涉收賄案大開綠燈

相關新聞

民調／民進黨民調下滑4.3百分點 藍營支持度重回兩成

台灣民意基金會今天公布最新民調，關於政黨支持度，33.1%民眾支持民進黨、20.5%國民黨、16%民眾黨。台灣民意基金會...

賴清德守近五成支持度 游盈隆：鄭文燦涉貪燒不到賴

台灣民意基金會今天公布最新民調，關於賴清德總統支持度，四成九贊同，三成一不贊同。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴總統蜜...

地制法修正 4縣市2026選舉可望增1席山地原民議員

立法院會今天三讀通過地方制度法部分條文修正案，除山地鄉外，新增非六都縣市山地原住民人口在1500人以上者，可選出山地原住...

不重視兩岸觀光？ 韓國瑜主持協商李孟諺、邱垂正缺席

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，就解除禁止人民組團大陸觀光的限制進行討論，但交通部長李孟諺、陸委會主委邱垂正雙雙缺席，改...

蕭美琴PO「香菜全餐」蔡英文也喜歡 支持者崩潰：你們太讓我失望

副總統蕭美琴日前在社群平台Threads上發出一則自己的「香菜全餐」午餐照，並表示令人滿足。前總統蔡英文也在底下留言表示喜歡，讓一眾討厭香菜的網友大崩潰。

盧秀燕宣布出訪美國10天 因川普遇刺事件行程將「單純化」

台中市長盧秀燕今天宣布7月22日到31日，扣除來往時間，鐵人行程八天將訪問美國姐妹市。盧表示因為美國選舉激烈，行程盡量單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。