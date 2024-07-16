3位律師輪流來接見 鄭文燦今吹了72分鐘冷氣
海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃院三度開羈押庭，11日裁定收押。鄭文燦在看守所經過一個周末，今天邁入第5天，鄭的律師游琦俊上午近9點抵達矯正署桃園監獄附設看守所辦理接見，直到10點5分步出接見室，對於鄭文燦的相關狀況並未多做說明，除揮手致意外，連連說著「謝謝、辛苦了！｣迴避詢問，這也是自鄭入所收容後，桃監開放接見第3天，3名律師上午輪流來接見，至少讓鄭可以吹吹冷氣。
根據桃園監獄提供「收容人每人每日主食｣的今日菜單，鄭文燦今早吃的是1碗稀飯搭配營養滿滿、富含不飽和脂肪酸的鯖魚罐頭，以及2顆包子，比上周五早餐的1顆黑糖饅頭、水煮蛋及麥茶好多了；至於今午和晚上的餐點，分別有午餐的麵輪肉燥飯、滷蛋、貢丸湯及少量芭樂，晚餐則是家常燉肉、涼拌干絲、炒空心菜、少量炒雞腿肉及胡瓜排骨湯。
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