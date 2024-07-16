地制法三讀下修議員席次門檻為70萬人 屏東可解套
屏東縣因人口減少，下屆議員恐大減12席。立法院會今天三讀通過修正地方制度法第33條，將現行「人口在80萬人以下者，不得超過43人」的區域議員門檻，下修為70萬人，讓民意不受減損。
地方制度法第33條原本規定，縣市議員總額人口在80萬人以下者，不得超過43人；人口在160萬人以下者，不得超過57人。
屏東縣議會現有55席議員，但屏東縣人口在2023年底就跌破80萬人。民國115年九合一選舉基準日前，如果人口仍低於80萬人，下屆議員席次會從55席減為43席，將大減12席。
立法院會今天三讀通過地方制度法第33條修正草案，條文明定，縣市議員總額部分，區域議員名額在縣市人口扣除原住民人口後，將「人口在80萬人以下者，不得超過43人」的門檻，下修為70萬人。
內政委員會召委、無黨籍立委高金素梅在法案三讀後發言表示，修法後可守護屏東鄉親權益，避免少子化的關係，而減少12席議員。
國民黨立委鄭天財說，因應少子化，屏東縣因人口不斷減少，因此修法將80萬人口的門檻，修正為70萬人，讓屏東縣選出的區域議員不會減少。
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