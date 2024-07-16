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不重視兩岸觀光？ 韓國瑜主持協商李孟諺、邱垂正缺席

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，就解除禁止人民組團大陸觀光的限制進行討論，但交通部長李孟諺、陸委會主委邱垂正雙雙缺席，改由次長出席，引發在野黨團不滿。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，就解除禁止人民組團大陸觀光的限制進行討論，但交通部長李孟諺、陸委會主委邱垂正雙雙缺席，改由次長出席，引發在野黨團不滿。圖／聯合報系資料照片

立法院韓國瑜今天召集朝野協商，就解除禁止人民組團大陸觀光的限制進行討論，但交通部長李孟諺、陸委會主委邱垂正雙雙缺席，改由次長出席，引發在野黨團不滿，協商無法達成共識。韓國瑜表示，以後朝野協商請部長到場，以表對立法院的尊重。

韓國瑜近日召集朝野密集協商，趕在會期結束前，盡力尋求朝野共識，將相關法案三讀。韓國瑜今再召集朝野協商，討論國民黨立法院黨團的提案內容：「立即解除禁止人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光。」

朝野協商於9時40分左右開始，國民黨立委陳玉珍質疑陸委會、交通部首長缺席，改由陸委會副主委李麗珍、交通部次長陳彥伯出席。李麗珍說明，主委10時接待外賓；陳彥伯說明，部長10時陪同賴清德總統視察氣象署。

國民黨團總召傅崐萁表示，這是國會殿堂最基本的尊嚴，7月16日是兩個月以前就訂好的事情，大家也都知道這幾天密集協商，行政單位來提出意見讓大家探討。傅崐萁說，執政大家輪來輪去，國會面子是大家的，所以部會首長沒來不應該。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，立法院朝野協商，部會首長要來解釋，沒有來一定要跟院長請假，這是慣例，今天不知道會犯這種錯誤，「我不知道他們沒有跟院長請假。」

眼看朝野針對此問題爭論不休，韓國瑜表示，麻煩兩位次長回去轉達，立法院也會責成秘書長周萬來，請議事處會通知部長到現場，以表達對立法院的尊重，以及對自己部本部的尊重。

交通部長 李孟諺 立法院 邱垂正 韓國瑜

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