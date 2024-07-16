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地制法修正 4縣市2026選舉可望增1席山地原民議員

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院副院長江啟臣今天敲槌三讀通過地方制度法第33條修正案。圖／聯合報系資料照片
立法院副院長江啟臣今天敲槌三讀通過地方制度法第33條修正案。圖／聯合報系資料照片

立法院會今天三讀通過地方制度法部分條文修正案，除山地鄉外，新增非六都縣市山地原住民人口在1500人以上者，可選出山地原住民議員席次，預估彰化、雲林、基隆與新竹市，將各增1席山地原住民議員。

現行地制法第33條規定，直轄市平地原住民、山地原住民人口在2000人以上者，應選出原住民議員名額；非六都縣市部份，平地原住民人口在1500人以上者，應有平地原住民選出的縣市議員名額，而山地原住民議員的應選名額產生條件是規定有「山地鄉」者，而非以人數為依據。

立法院會今天三讀通過地方制度法第33條修正案，三讀條文明定，有山地原住民人口在1500人以上或有山地鄉者，應有山地原住民選出的縣議員名額；市及無山地鄉之縣，有原住民人口在1500人以上者，應有山地原住民選出的議員名額。

無黨籍立委高金素梅於三讀後發言表示，這次修法完成三大里程碑，透過法制打破山地原住民跟平地原住民隔閡，未來都會區原住民，只要合計人口達門檻，就可以共選出原住民議員。修法通過後，彰化、雲林、基隆、新竹市當各增加一席原住民議員，此名額為外加，不會影響原議員總額數。

民進黨立委伍麗華表示，現行3100人平原地區可以選出一名議員，但超過3100人的山地區域卻不能選出一名原住民議員，且山地原住民不能參與一般議員選舉，對族人而言不公不義，下次議員選舉，彰化、基隆、新竹市、雲林都將增加一席原住民議員，讓族人可以擁有原住民選舉權。

議員

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