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盧秀燕月底訪美西10天 民眾黨台中主委：台中人出總統也是好事
台中市長盧秀燕今早宣布訪美行程，預計22日出發赴美，31日返抵台灣，總計出國10天，扣除搭機時間，在美國停留8天訪問姐妹市，並參訪高科技產業。民眾黨中市黨部主委江和樹說，盧秀燕去美國參訪，這是件好事，很多人討論盧想選總統、布局訪美，他認為台中人出總統也是好事，盧是很好的選項。
盧秀燕進入台中市長第二任期，這是首度公務出訪美國，盧秀燕此行赴美西參訪，除拜訪姐妹市，還有參觀高科技業，拜訪僑胞，訪視台中在美企業，包含繼光香香雞、85度C等。外傳盧將參訪蘋果總部，盧今早表示，相關行程安排中。
盧秀燕強調，美國總統大選競爭激烈，行程盡量單純化。據了解，盧此行挑選美西地區，著重產業、僑界互動，降低政治性。
民眾黨籍中市議員、民眾黨市黨部主委江和樹說，台中市是台灣第二大城，盧秀彥去美國參訪，有助於城市未來發展，這是件好事。
江和樹說，外界討論盧選總統、訪美布局等，他認為台中人能當總統，這也是好事。以台中人的立場，他很期待與祝福，畢竟盧秀燕是個很好的選項。
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