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美國會要查川普槍擊案 王鴻薇酸綠：難道美國民主已死

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國前總統川普遭槍擊，美國眾議院監督委員會擬召開聽證會，並要求有關官員出席作證。我國立法院隨著國會改革法案上路，亦具調查、聽證權。國民黨立委王鴻薇今日酸民進黨，難道美國也是民主已死嗎？記者屈彥辰 ／攝影
美國前總統川普遭槍擊，美國眾議院監督委員會擬召開聽證會，並要求有關官員出席作證。我國立法院隨著國會改革法案上路，亦具調查、聽證權。國民黨立委王鴻薇今日酸民進黨，難道美國也是民主已死嗎？記者屈彥辰 ／攝影

美國前總統川普遭槍擊，美國眾議院監督委員會擬對此召開聽證會，並要求有關官員出席作證。我國立法院隨著國會改革法案上路，亦具調查、聽證權。國民黨立委王鴻薇今日酸民進黨，難道美國也是民主已死嗎？

針對川普遭槍擊事件，美國共和、民主兩黨皆譴責暴力。美國眾議院監督委員會將開聽證會，調查當中有關官員缺失。

我國立法院因國會改革法案正式生效，也擁有聽證調查權，不過在法案審議期間，民進黨批這是國會擴權。

國民黨立委陳玉珍說，對於槍擊案懷疑是否有人動手腳，美國國會馬上召開聽證會，動用調查權，調查急迫發生的事情，證明國會調查權有存在必要，賴清德總統怎麼不說青鳥飛到美國國會山莊？國會調查權有必要，政府被黑布蓋住時，百姓想看得更清楚，請大家支持國會調查權。

王鴻薇表示，美國國會立刻啟動調查程序，且要召開聽證會，找相關官員來報告，由這事情看出來，在國會裡，針對重大事件召開聽證會，釐清真相，這是民主國家程序，國會改革不過就是跟國際接軌。她質疑民進黨，民進黨批國會改革是國會擴權、民主已死，難道美國國會提出特勤維安事件的調查，也是民主已死嗎？

王鴻薇也回應民進黨立委王定宇酸她書讀太少，表示她要奉勸王定宇，他實在太過健忘，難道忘記民進黨內包含顧立雄、林佳龍等，都曾經提過國會改革法案嗎？難道王定宇認為顧立雄的書念得沒有比他多嗎？王定宇好好保養自己身體，看起來實在太過健忘。

國會改革 民進黨 美國

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