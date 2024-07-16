賴清德守近五成支持度 游盈隆：鄭文燦涉貪燒不到賴

台灣民意基金會今天公布最新民調，關於賴清德總統支持度，四成九贊同，三成一不贊同。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴總統蜜月期還沒結束，且桃園市前市長鄭文燦涉貪案，燒不到賴總統。

民調細項顯示，關於賴總統處理國家大事方式，15.1%非常贊同，34.8% 還算贊同，19%不太贊同，12.2%一點也不贊同，12.8%沒意見，6.2%不知道、拒答。和上個月相比，贊同者略增1.7個百分點，不贊同的人上揚5.6個百分點，和上個月相比，賴總統本月聲望稍有回升，但不贊同他領導國家方式的人飆出5.6個百分點。

游盈隆說，在過去一個月，非常贊同賴總統處理國家大事方式的人，減少4.5個百分點，等於流失近90萬「鐵粉」，但還算贊同他處理國家大事方式的人增加6.2個百分點。賴清德的民意支持規模略增，但支持強度減弱，整體來說，「失之東隅， 收之桑榆」。

游盈隆分析，賴清德總統上任50天，遭遇六月聲望重挫10個百分點後，7月能避免繼續下滑，甚至逆勢上揚1.7個百分點，主要有5大原因，第一、 對中態度強硬，年輕人有明顯回流跡象；第二， 總統蜜月期效應猶存；第三， 暗示「非核家園」能源政策可能轉向；第四、卓榮泰內閣施政表現尚稱平穩，過去一個月，內閣施政滿意度有小幅提升， 多少有點助益。

第五， 鄭文燦涉貪案雖引起高度注目，但因社會普遍認知，他並非賴總統政治上親密戰友，因此涉貪案大火會燒到民進黨，但暫時燒不到賴清德；在短期內，鄭文燦涉貪案和賴總統聲望是兩個獨立事件，不影響到賴總統聲望。