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民調／民進黨民調下滑4.3百分點 藍營支持度重回兩成

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會今天公布最新民調，民進黨民調下滑4.3百分點，藍營支持度重回兩成。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會今天公布最新民調，民進黨民調下滑4.3百分點，藍營支持度重回兩成。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布最新民調，關於政黨支持度，33.1%民眾支持民進黨、20.5%國民黨、16%民眾黨。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民進黨支持度七個月來首度下挫，鄭文燦涉貪案造成社會震撼，無疑是單一最大因素。民眾黨、國民黨則雙雙回溫，民眾黨在34歲以下年輕族群支持度重回第一，國民黨支持度則站回兩成大關。

游盈隆指出，與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現明顯變化，民進黨下挫4.3個百分點，國民黨與民眾黨谷底反彈，支持度雙雙回升，國民黨增加2.7個百分點，民眾黨增加1.7個百分點，中性選民下滑2.5個百分點。

游盈隆說，本次調查時間是在鄭文燦被收押禁見之前，否則衝擊會更大。除此之外，自今年初總統大選勝選後，民進黨支持度一路長紅，但和在野黨關係持續緊張，政局動盪，前景不明，也是支持度下滑重要因素。

該次民調訪問期間是7月8至10日；對象以全國為範圍20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%；有效樣本1073人，市話753人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點；並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構；經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

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