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盧秀燕宣布出訪美國10天 因川普遇刺事件行程將「單純化」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布，22日起訪問美國西部10天。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕宣布，22日起訪問美國西部10天。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今天宣布7月22日到31日，扣除來往時間，鐵人行程八天將訪問美國姐妹市。盧表示因為美國選舉激烈，行程盡量單純化。

盧秀燕說，這是他上任5年半來第一次公務出訪美國，此行四個目的，除了拜訪姐妹市，還有參觀高科技產、拜訪僑胞、以及訪視台中在美企業，包括繼光香香雞、85度C等。

針對川普遇刺事件，造成傷亡，盧秀燕表示代表台中市政府致意，並祝福川普早日康復。

盧秀燕強調，因為目前美國選舉非常激烈，他此次方面行程盡量單純化，方面團成員包括副市長黃國榮、教育局長蔣偉民、新聞局長欒治誼、數位局長林谷隆、秘書處長謝佳蓁等人。

被問到目前美國社會動盪，訪問美西是否擔心安全問題盧秀燕表示她不擔心，因姐妹市都會負責維護安全問題。

僑界已有歡迎會，並大做宣傳，但盧秀燕表示必須尊重訪問對象，她表示有確定行程會公開。

川普 盧秀燕 美國 行程

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