獨／澎湖漁民直擊陸警船驅趕我漁船 海巡艇護漁無作為

澎湖籍漁船「大進滿88號」7月2日遭大陸海警船登檢扣押，我國籍洪姓船長、丁姓船員及3名印尼籍移工都被拘留，迄今人船未歸；同為西嶼鄉的漁民因捕撈海域遭限縮，對未來生計憂心忡忡；聲稱會護漁的海巡署艦艇，卻被澎湖漁民直擊拍下10日陸警船在澎湖西北30多海浬處驅趕我漁船時，毫無作為。

在澎湖西嶼鄉承襲父親漁業、從事捕魚10餘年的某船長表示，澎湖同鄉的漁船「大進滿88號」被大陸海警扣押的海域，往年都是屬於「公海」範圍，今年才遇到這種狀況，讓不少當地漁民擔憂，在公海作業時，不小心會步上「大進滿88號」悲慘後塵，因此一遇大陸海警廣播驅趕，紛紛退避駛離。

「在傳統漁場作業，為何你來（指陸海警船），我卻要跑（指我國籍漁船），不跑可以嗎？」該名船長不解，明明就是在公海作業，且往年都是這個季節在漁場捕撈小管，今年卻不行，讓他收入頓時銳減，只有往年的3分之1。

而本應保護漁民的海巡署在「大進滿88號」遭扣留後，聲稱會「護漁」卻只做表面功。有澎湖漁船7月10日出海作業時，在澎湖西嶼西北30多海浬處拍到大陸海警船在追台灣船隻的畫面。

這艘漁船船長拍下船上雷達螢幕顯示的畫面，指「中國海警船14519正在北緯24度4分，東經119度7分的海域追台灣船」，隨後手機鏡頭從駕駛艙轉至漁船的窗外，鏡頭兩段式拉近後，船長驚訝邊錄影邊說「一艘我們的保七艦艇（以前稱號，指現今海巡署艦艇）也不理會，讓台灣船被（陸警船）追。