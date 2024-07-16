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浮報案 外交部：俞大㵢購置家具花139萬

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導

我國駐美代表俞大㵢遭指控浮報帳目、濫花八百萬元公帑購買奢華家具，並以副總統蕭美琴的名義，採購名牌用品報公帳。立法院外交及國防委員會日前提案要求說明公費支用情形。外交部昨回函指出，駐美代表處實際購置家具支出為一三九萬餘元，非媒體所報導金額。

外交部列舉，如所購沙發組並非新台幣九十六萬元，實際支出約四十二萬元；床並非兩張皆廿五萬元，客房床墊為一萬八千元等。經統計駐處館長職務宿舍，實際購置家具設備支出共計折合新台幣一三九萬餘元。

另外，我國駐外代表頻傳性騷事件，外交部指出，近五年共計受理性騷擾申訴案十案，職場霸凌申訴案五案，均依法積極有效處理；為防止性騷擾及職場霸凌事件等發生，外交部次長和各單位主管及各駐外機構館長均簽署「性騷擾零容忍承諾書」，並要求部內及外派同仁簽署「禁絕性騷擾承諾書」。

外交部 性騷擾 館長

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