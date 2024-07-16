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賴總統核定 大法官提名小組今首會

聯合報／ 記者陳熙文鄭媁張睿廷／台北報導

現任大法官十五人中，司法院長許宗力、副院長蔡烱燉、大法官許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元共七人，任期將在今年十月卅一日屆滿。賴清德總統已核定成立「（民國）一一三年司法院大法官提名審薦小組」，協助總統提名大法官人選，咨請立法院同意；小組召集人由副總統蕭美琴擔任，預定今天召開第一次會議，展開審薦工作。

總統府發言人郭雅慧表示，大法官是憲政的守護者、人權的捍衛者，賴總統已敦聘蕭美琴、司法院前院長賴英照、前副院長謝在全、前大法官林錫堯、全國律師聯合會前理事長陳彥希五人為大法官提名審薦小組委員，並指請蕭美琴擔任召集人，賴英照擔任副召集人。

不過，針對國會改革修法釋憲案，中廣前董事長趙少康昨批評，釋憲結果還沒出來，賴清德總統就說政黨若不接受大法官釋憲結果，「青鳥會飛出來」，原來青鳥是賴清德組建的「私人部隊」？在賴清德心裡，只要指揮青鳥包圍立法院，威脅立委就好了，難怪他身為少數總統，卻至今不願意跟在野黨溝通、和解。

趙少康表示，對大法官解釋，在野黨如不服氣，一定會尋求其他方式修正；賴清德滿腦子「要把青鳥放出來」，非把國家鬧得雞犬不寧才甘心？

司法院 大法官 賴清德

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