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解嚴37周年 賴總統：勿用民主反民主
已故總統蔣經國一九八七年七月宣布台灣地區解除戒嚴，自當年七月十五日起生效，昨屆滿卅七周年。賴清德總統昨視察政治檔案開放應用情形致詞表示，不希望任何人在民主的社會，「用民主反民主」。賴總統這番話被認為意有所指，民眾黨立院黨團總召黃國昌反批，難道這是總統對民進黨團的評價？國民黨立委牛煦庭也批評，賴總統心中的民主就是「民進黨作主」。
賴總統昨上午至國家發展委員會檔案管理局視察，做出三點指示：第一，檔案局同仁都要抱著促進轉型正義的心情，在態度上化被動為主動；他強調國家檔案局不是圖書館、也不是博物館，要主動徵集各項檔案。第二，除了牽涉國安、法律及當事人人權部分，否則檔案局都應以公開為原則。第三，各單位送來的檔案，不能藉故把重要的資訊遮蔽，變成有公開之名，卻沒有公開之實，這樣沒有辦法落實政治檔案條例的精神。
賴總統說，希望民眾能夠透過檔案局了解過去真相，珍惜得來不易的民主，也避免歷史重演。他並表示，不希望任何人在民主社會「用民主反民主」，也不希望過去站在人民的對立面、跟極權主義站在一起的人，企圖想要把國家帶往過去。
黃國昌表示，「賴總統想要表達的意思，難道是在說民進黨立委的行為？」新的綠色黨國正在成形，賴總統趕快改正，才是該做的事情。
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