冷眼集／抗中拚綠電 漁民淪祭品

海上屏障四起，台灣漁民與離岸風電的戰場還沒結束，兩岸又開啟一場無煙硝的法律戰，被雙面夾擊的漁民成為海上游牧民族，是他們討海一生都始料未及。更茫然的是不知道這段「黑暗期」盡頭在哪裡。

過去八年為求能源轉型，離岸風電從台灣西岸到離島豎立上百支風機，能源、生態、漁業、遊憩活動在海上互搶地盤，檯面上抗爭、再接著「私下喬」，彷彿無政府狀態的海洋空間利用，來自前期調研不足、忽視程序正義，被剝奪的卻往往是漁民賴以維生的漁場。

「大進滿八十八號」遭中共海警船登檢扣押後，海巡署、漁業署第一時間對我漁船是否越界捕魚出現兩套看法，行政院事後緩頰，稱漁業署已針對大陸伏季休漁，在五月發文給全國漁會，彷彿一紙公文就能收工；漁民面臨與以往截然不同的風險，卻至今未見漁政單位有更積極的作為。

賴清德總統上任後，一再強調互不隸屬，兩岸更加走向對抗，但當中共對台進入「法律執行戰」時，我漁船十七年來首度被扣押，府院雖盼事緩則圓，靠民間穿梭，但事發後近十二小時黃金時期後，仍有部分單位狀況外來看，賴政府是否做好準備，答案呼之欲出。