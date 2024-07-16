聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／抗中拚綠電 漁民淪祭品

聯合報／ 本報記者侯俐安

海上屏障四起，台灣漁民與離岸風電的戰場還沒結束，兩岸又開啟一場無煙硝的法律戰，被雙面夾擊的漁民成為海上游牧民族，是他們討海一生都始料未及。更茫然的是不知道這段「黑暗期」盡頭在哪裡。

過去八年為求能源轉型，離岸風電從台灣西岸到離島豎立上百支風機，能源、生態、漁業、遊憩活動在海上互搶地盤，檯面上抗爭、再接著「私下喬」，彷彿無政府狀態的海洋空間利用，來自前期調研不足、忽視程序正義，被剝奪的卻往往是漁民賴以維生的漁場。

「大進滿八十八號」遭中共海警船登檢扣押後，海巡署、漁業署第一時間對我漁船是否越界捕魚出現兩套看法，行政院事後緩頰，稱漁業署已針對大陸伏季休漁，在五月發文給全國漁會，彷彿一紙公文就能收工；漁民面臨與以往截然不同的風險，卻至今未見漁政單位有更積極的作為。

賴清德總統上任後，一再強調互不隸屬，兩岸更加走向對抗，但當中共對台進入「法律執行戰」時，我漁船十七年來首度被扣押，府院雖盼事緩則圓，靠民間穿梭，但事發後近十二小時黃金時期後，仍有部分單位狀況外來看，賴政府是否做好準備，答案呼之欲出。

中共 漁業署 漁民

延伸閱讀

影／經濟部揭露未來10年長期用電需求與建設藍圖

微電能源將登興櫃 每股80元

綠電變黃金 綠電主題投資正當紅

離岸風電3-2期選商結果慘遭出局 沃旭回應了

相關新聞

解嚴37周年 賴總統：勿用民主反民主

已故總統蔣經國一九八七年七月宣布台灣地區解除戒嚴，自當年七月十五日起生效，昨屆滿卅七周年。賴清德總統昨視察政治檔案開放應...

陸海警、風機夾擊 澎湖漁民求生難

十七年前，許姓船長還是小船員時，所屬漁船曾因違反大陸伏季休漁規定，遭大陸海警登檢。他回憶，當時海警扣押漁船回大陸，船員向...

黃國昌：農地變更開綠燈 內政部：都委會沒核准

桃園市前市長鄭文燦涉收賄主導華亞自辦市地重劃案，內政部日前否認協助變更。民眾黨立委黃國昌昨再指出，該案早在2014年就遭...

陸若設禁航區 衝擊供應鏈

兩岸對峙，離岸風電將環伺離島，漁民「前有海警、後有風電」進退兩難。海洋大學教授邱文彥多年來呼籲政府落實海洋空間規畫，他認...

冷眼集／抗中拚綠電 漁民淪祭品

海上屏障四起，台灣漁民與離岸風電的戰場還沒結束，兩岸又開啟一場無煙硝的法律戰，被雙面夾擊的漁民成為海上游牧民族，是他們討...

浮報案 外交部：俞大㵢購置家具花139萬

我國駐美代表俞大㵢遭指控浮報帳目、濫花八百萬元公帑購買奢華家具，並以副總統蕭美琴的名義，採購名牌用品報公帳。立法院外交及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。