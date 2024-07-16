聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸若設禁航區 衝擊供應鏈

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導

兩岸對峙，離岸風電將環伺離島，漁民「前有海警、後有風電」進退兩難。海洋大學教授邱文彥多年來呼籲政府落實海洋空間規畫，他認為，海洋保育與作業地區攸關兩岸漁民共同福祉，盼雙方政府各退一步，各盡其力平息，讓漁民作業安心，並在澎湖、馬祖、金門啟動共同海域示範計畫。

邱文彥稱，過去兩岸大學針對金廈海域執行共同海洋空間規畫，也有初步成果，若啟動示範計畫，一年就能有成果。

兩岸海權爭議不斷，二月大陸快艇在金門翻船事件發生後，台大政治系副教授蔡季廷曾提醒，金門事件不會上升到軍事衝突，但是大陸能藉由這次事件抹除我國禁、限制水域，就表示未來大陸海警能進一步在本島的禁、限制水域外，出現侵擾的機率增加。

蔡季廷表示，兩岸已從法律戰進入到法律執行戰。未來台灣海峽應進一步觀察的重點，是大陸可能透過不同的國內法，創設不同的技術性規範，作為看似合法技術性干涉他國在台海的自由航行，或實踐執行管轄權的根據，例如「海上交通安全法」創造禁航區、避航區、強制引航區、其他交通管制區等。

他指出，若大陸進一步將「禁航區」設在台海中線的東、西兩側，將提高外國船舶通過台海風險，連帶運費與保險費增加，供應鏈也將會搖擺。他認為，五年內將會遇到，我方需有所應對。

台海 漁民 金門

延伸閱讀

陸海警發文嚴打非法捕撈 平潭一小時內查8艘

比漢光演習早登場 金門離島19日展開實彈射擊

澎恰恰2.4億鉅債剩一半 大陸抖音直播「賺比較快」

川普中槍大陸廠家搶賺「災難財」 快速推出周邊商品

相關新聞

解嚴37周年 賴總統：勿用民主反民主

已故總統蔣經國一九八七年七月宣布台灣地區解除戒嚴，自當年七月十五日起生效，昨屆滿卅七周年。賴清德總統昨視察政治檔案開放應...

陸海警、風機夾擊 澎湖漁民求生難

十七年前，許姓船長還是小船員時，所屬漁船曾因違反大陸伏季休漁規定，遭大陸海警登檢。他回憶，當時海警扣押漁船回大陸，船員向...

黃國昌：農地變更開綠燈 內政部：都委會沒核准

桃園市前市長鄭文燦涉收賄主導華亞自辦市地重劃案，內政部日前否認協助變更。民眾黨立委黃國昌昨再指出，該案早在2014年就遭...

陸若設禁航區 衝擊供應鏈

兩岸對峙，離岸風電將環伺離島，漁民「前有海警、後有風電」進退兩難。海洋大學教授邱文彥多年來呼籲政府落實海洋空間規畫，他認...

冷眼集／抗中拚綠電 漁民淪祭品

海上屏障四起，台灣漁民與離岸風電的戰場還沒結束，兩岸又開啟一場無煙硝的法律戰，被雙面夾擊的漁民成為海上游牧民族，是他們討...

浮報案 外交部：俞大㵢購置家具花139萬

我國駐美代表俞大㵢遭指控浮報帳目、濫花八百萬元公帑購買奢華家具，並以副總統蕭美琴的名義，採購名牌用品報公帳。立法院外交及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。