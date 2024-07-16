陸海警、風機夾擊 澎湖漁民求生難

十七年前，許姓船長還是小船員時，所屬漁船曾因違反大陸伏季休漁規定，遭大陸海警登檢。他回憶，當時海警扣押漁船回大陸，船員向時任議員李添進求救，沒想到船還在海上，海基會、海協會就談完了，六艘漁船被放回，「那是台灣漁船最後一次被扣押」。

澎湖籍漁船「大進滿八十八號」二日被大陸海警扣押，漁船、漁工至今未返。近來明明是旺季，西嶼、望安、七美港口卻停滿漁船。過去大半年，漁民才因離岸風機大舉入侵而奮戰，世代討海的他們沒想過有一天會因能源轉型與兩岸紛爭，「被驅趕」成海上日常。

李添進如今已是西嶼鄉長，他說五到九月是漁民大月，但現在海域限縮到十分之一，出海未必划算，漁船有些做一休一，不知黑暗期會到何時。

大進滿八十八號遭扣押後，漁業署一度稱登檢處是「共同海域」，行政院、海巡署多次強調是大陸領海，漁民異口同聲強調過去都在此作業，學界解釋過去是陸海警網開一面；但無論在哪漁民都會被追趕。

澎湖漁會總幹事蔡月嬌天天接到漁民廣播通報，「現在就算在經濟海域也會被驅離」。許船長則說，這幾天比較敢出去了，保七也加緊護航，但仍是「跑給他（海警）追」，前幾天他被追到澎湖廿、卅浬處，前陣子還被追到目斗嶼。

李添進說，前不久新聞大肆報導，漁船在海上遇見大陸潛水艇、驅逐艦，海軍鼓勵漁民拍照蒐證通報可以領獎金，「就像政府要你去偷別人的東西，人家一定會不高興」；他更擔心漁民賺外快拍照後，淡季赴陸旅遊被發現，會有危險。

讓漁民不知下一步何去何從的不只兩岸政策。澎湖周邊環澎一號、環澎三號計畫、果豐離岸風場計畫、鍾梅離岸風場計畫，都在環評程序中，日前光是業者在地方的說明會就砲聲隆隆。

「靠近離岸風電海域，怕違規被罰，到公海捕魚，又怕遇陸警被扣船，漁民就像夾心餅乾，很可悲！」一名捕魚十餘年的船長說，離岸風電導致漁民被迫移往十二海浬的領海之外的公海捕撈漁獲，現今又遇大陸海警驅趕，現在看到海警只能不斷逃跑。

被風機與海警夾擊，漁民說，現狀只有「無能為力」能形容。