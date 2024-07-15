大法官問黃國昌行政官員要怎反質詢？ 他搬出北市、南市議會議事規則

憲法法庭10日就國會改革法案暫時處分案行準備程序，審判長許宗力諭知如認有補充必要，3日內以書面補充說明。截至15日，立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌與訴訟代理人仉桂美、林石猛、陳清秀都提出答辯狀。吳對刑法增訂藐視國會罪，指公務員在聽證或受質詢時若覺事涉機密，可以不答，該罪須經檢察官起訴、法院判決，無暫時處分急迫性。

藐視國會罪規定「公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知之重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金」

吳宗憲指出，民進黨立法院黨團、行政院等聲請人認為此項涉及隱私、秘密，公務員若因擔心受刑罰追訴而說出這些機密，將導致隱私資訊有難以回復的重大損害，但他認為公務員在聽證或接受質詢時，如果覺得事關重大，「選擇不予回答即可」。

吳說，聽證有拒絕證言或表達意見、不公開會議等制度可以因應，而質詢是落實憲法行政對立法負責的誡命，難以想像有什麼原因會造成資訊隱私權難以回復。他也解釋要構成藐視國會罪，仍須由檢察官起訴、法院判刑確定後才執行，為保障公務員訴訟權，期間賦予至少1次以上救濟機會。目前沒有公務員牽涉到此罪名，吳宗憲認為沒有任何急迫性可言，難以認為符合暫時處分要件。

此外，大法官尤伯祥詢問黃國昌我國非內閣制，立委不可能是政策的制定或執行者，立委沒有什麼政策需要去辯護，目前憲法跟立法院的職權行使法與議事規則，也都沒有行政官員質詢立委的環節，如何「反質詢」？

黃國昌的答辯書指出，質詢權既然是憲法賦予立委對行政官員的權利，在質詢的過程當中，受質詢的行政官員自應理性為政策辯護，憲法及法律並沒有賦予行政官員質詢立法委員的權利，被質詢人自然不能反質詢。他說，在地方議會議事規則中就有「反質詢」的用語及概念，例如台北市議會議事規則第 33條第1項第1款「議員質詢事項，不得拒絕答覆，並不得反質詢。」、 台南市議會議事規則第35條第1項第1款「議員質詢事項，不得拒絕答覆，並不得反質詢。」都有規範。

相較於地方議會，黃國昌聲稱國會質詢所涉的公共利益往往更為重大且影響範圍更廣，立院職權行使法增設罰鍰的規定未輕重失衡，而是為增進重大公共利益所必要，沒有違反法律明確性原則或比例原則。