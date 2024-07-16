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黃國昌：農地變更開綠燈 內政部：都委會沒核准

聯合報／ 記者周嘉茹朱冠諭林銘翰黃婉婷／連線報導

桃園市前市長鄭文燦涉收賄主導華亞自辦市地重劃案，內政部日前否認協助變更。民眾黨立委黃國昌昨再指出，該案早在2014年就遭內政部駁回，2017年捲土重來，內政部為農地變更案大開綠燈，若不是上級交辦，鄭怎麼做得來？內政部回應，此案變更程序依法有據，都委會從未同意核准，將配合檢調調查，也呼籲有心人士莫以編故事手法混淆視聽。

民眾黨立法院黨團昨舉行記者會，黃指出，2014年3月18日，內政部都市計畫委員會第823次會議，涉嫌行賄的廖俊松等人希望把農業、保護區變更為產業專用區，當時就遭內政部駁回。2017年9月廖行賄鄭，當時身為桃園市長的鄭文燦親自主持會議，因而捲土重來。

黃國昌直言，土地變更並非鄭文燦一人就能完成，廖俊松先後陳情總統府及行政院，時任總統府秘書長吳釗燮回覆「總統至為重視」，並函請行政院處理，時任行政院秘書長卓榮泰也請內政部卓處逕復，廖俊松還在此回函上簽名呈給鄭文燦。

黃國昌說，行政院既然已經交辦，內政部當然也就核准，速度之快令人瞠目結舌，呼籲內政部不要迴避，主動向大眾說明清楚。

內政部說明，全案仍在都委會審議，一切依規辦理，並無所謂忽略2013年未能審議通過情事。2022年12月6日開第五次專案小組會議，請桃園市政府補充資料再提會討論，但截至目前，桃園市府尚未送資料到內政部。

另外，鄭文燦母親出殯靈堂地點「龍巖桃園會館」曾被桃園市府認定非法，並勒令停業，鄭卻帶頭使用。市府昨證實業者迄今仍違反殯葬管理條例，會持續開罰。記者昨2度致電龍巖，對方不斷轉接卻無人說明，無法取得回應。

內政部 鄭文燦

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