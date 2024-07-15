快訊

立法院會三讀通過《陸海空軍懲罰法》部分條文修正

不滿打烊前點單！可不可女員工噁「吐口水加料、徒手攪」 總部怒開鍘

黨團協商證交法 引導上市櫃公司適度提升員工薪酬

中央社／ 台北15日電

立法院今天晚間黨團協商證券交易法第14條條文修正草案，獲致修法共識，上市、上櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。調整薪資或分派酬勞金額，得自當年度營利事業所得額減除之。

國民黨團日前提出證券交易法第14條條文修正草案，主張為利公司財務透明，並將經營成果，讓股東、員工共享，因此應公布個別董、監酬金，以利各界監督，以及公司經營成果，應由股東及員工共享，盈餘一定比率分享員工。

另外，民眾黨團也有提出證券交易法第14條條文修正草案，主張上市、上櫃公司年度盈餘應提撥一定比率，提撥比率由勞動部與財政部提出，作為員工加薪之用，以保障員工貢獻與權益。

立法院朝野黨團連日來針對證券交易法第14條條文修法溝通意見，今天晚間立法院長韓國瑜召集黨團協商再次研商此案，協商結果各黨團同意修法條文內容，上市、上櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。調整薪資或分派酬勞金額，得自當年度營利事業所得額減除之。

談及修法本意，國民黨團總召傅崐萁說，上市、上櫃公司是產業界的主要龍頭，績優公司獲利，應積極提升員工所得，為台灣留住人才。

民眾黨立委張啓楷表示，勞工低薪是普遍問題，民眾黨團所提版本很單純，就是要賦予上市、上櫃公司一定的責任去替員工加薪。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，現行公司法第235條之1，規範已經相對周延，若是要用立法強制上市、上櫃公司只要有盈餘就一定要加薪，恐怕立法過當介入公司治理，必須商榷，而且稅損影響絕對很高。

列席立法院黨團協商的金管會主委彭金隆表示，現有機制根據公司法235條之1，就有清楚訂明盈餘的一定比率要分派員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

他指出，盈餘是會計上一次性的表達，有時候不見得是真實可以分配的盈餘，會計上的數字有時候是作為經營績效的考量，並不是真的可以拿做現金的分配；加薪的立意大家都支持，跟公司法235條之1重複度高，公司法更符合實務上的考量，上市、上櫃公司過去也有機制主動在做加薪，金管會的立場是支持現行條文。

財政部次長李慶華說，如依國民黨團的提案版本，稅損看起來是相當大的。

立法院今天晚間黨團協商過程中，朝野立委積極對話，休息時間也與金管會、財政部持續溝通修法意見，各黨團最終對於修正條文獲致共識，並且完成簽字。

修法 公司法 勞動部 彭金隆 立法院 薪資

延伸閱讀

朝野有共識 鼓勵中小企業為勞工加薪提高減稅幅度

肥貓現形！724家上市櫃公司董監酬勞遭強制揭露、年增近70家

健保點值黨團協商二次破局 立委們最質疑邱泰源這點

產險徵才 祭加薪、外派學習

相關新聞

大法官問黃國昌行政官員要怎反質詢？ 他搬出北市、南市議會議事規則

憲法法庭10日就國會改革法案暫時處分案行準備程序，審判長許宗力諭知如認有補充必要，3日內以書面補充說明。截至15日，立委...

提高健保點值協商破局 國民黨批民進黨太鴨霸

立法院今天歷經二個多小時馬拉松協商，討論提高健保平均點值議題。國民黨立法院黨團指出，朝野各黨團原在良性溝通下，已達成共識...

【重磅快評】下令青鳥飛出來 賴清德有一整套劇本

藍白通過國會改革案，民進黨政府發起釋憲大戰，憲法法庭上周針對暫時處分進行準備程序，賴清德總統隨即在民進黨國務青旗艦營中向...

卓榮泰：貪瀆零容忍是唯一標準 肅貪掃黑無模糊空間

行政院長卓榮泰上任後首度主持「中央廉政委員會」，他致詞時強調，「貪瀆零容忍」是人民檢驗政府的唯一標準，無論肅貪或掃黑，絕...

保障健保點值修法黨團協商最終破局 醫界表達遺憾可惜

醫事人員工作血汗，健保點值卻未保障每點1元，立法院國民黨團及立委陳菁徽、蘇清泉提出「全民健康保險法修正草案」，期待修法保...

大法官提名5人小組 蕭美琴、賴英照入列

大法官將啟動提名！總統賴清德已核定成立「113年司法院大法官提名審薦小組」，聘副總統蕭美琴、前大法官林錫堯、全國律師聯合會前理事長陳彥希，以及司法院前院長賴英照、前副院長謝在全等5人為提名審薦小組委員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。