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卓榮泰：貪瀆零容忍是唯一標準 肅貪掃黑無模糊空間

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卓榮泰：貪瀆零容忍是唯一標準 肅貪掃黑無模糊空間

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰上任後首度主持「中央廉政委員會」。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰上任後首度主持「中央廉政委員會」。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰上任後首度主持「中央廉政委員會」，他致詞時強調，「貪瀆零容忍」是人民檢驗政府的唯一標準，無論肅貪或掃黑，絕對沒有模糊空間，也沒有任何人可以僥倖得逞，只要發現任何不法，或對國家與人民不利的事項，絕對會強力掃蕩並貫徹執行到底。

依照規定，中央廉政委員會每半年要召開一次，上次為去年10月19日，卓榮泰5月20日上任後，要求相關單位盤整重大會議召開時程，於今日親自主持首次會議，藉此表達政府對「貪瀆零容忍」的決心，和展現積極打擊貪瀆的具體行動；今天共有「當前廉政情勢及分析」、「透明晶質獎－激勵公共機構落實廉能治理專案」等報告。

卓榮泰致詞指出，賴清德總統就職演說中提到，清廉勤政，持續落實民主治理，建立開放政府，是總統對行政團隊的要求；台灣為具體行動落實「聯合國反貪腐公約」要求，於今年底對外公布「聯合國反貪腐公約第三次國家報告」的期中進度，讓國際看見台灣推動反貪腐工作的決心，去年台美簽訂的21世紀貿易倡議也將此列入談判議題。

卓榮泰提到，政府將持續推動辦理第2屆「透明晶質獎」，激勵各政府機關維持更好的廉能治理，積極推動資訊透明及行政透明，落實風險防制與課責，提升人民對政府的信賴。

卓榮泰表示，台灣用最高標準推動反貪腐，以共同價值加深國際合作，而廉政建設是國家富強的根基，也是國家文明進步象徵，行政團隊打造廉能政府的努力，不會有片刻鬆懈或停歇，期許各部會團結一致，以「貪瀆零容忍」為核心價值，營造廉能透明的公務環境。

卓榮泰重申，「貪瀆零容忍」是人民對政府檢驗的唯一標準，也是政府部門互相檢驗的唯一標準，無論肅貪或掃黑，絕對沒有模糊空間，也沒有任何人可以僥倖得逞，只要發現任何不法，或對國家與人民不利的事項，政府絕對會強力掃蕩並貫徹執行到底。

「只有持續，沒有結束；只有盡力，還更要徹底。」卓榮泰強調，這是政府對肅貪、掃黑等工作的態度，政府會持續精進各項做法，爭取人民的信賴，回應社會對政府的期待，相信全世界將會看見民主、法治、開放與廉能的台灣不斷進步發展。

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