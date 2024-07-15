提高健保點值協商破局 國民黨批民進黨太鴨霸

立法院今天歷經二個多小時馬拉松協商，討論提高健保平均點值議題。國民黨立法院黨團指出，朝野各黨團原在良性溝通下，已達成共識，將以主決議方式，同意在不修改健保法的前提下，於2025年6月30日前要達到「健保平均點值達0.95元」。但民進黨團為了協商結論是否加上「建請」二字，讓朝野協商破局，國民黨團嚴厲譴責民進黨團鴨霸態度。

國民黨團表示，當前醫藥界因健保點值給付不足，醫療環境一再惡化，醫護人員持續出走，經常出現有病床沒醫護的情形，世界羨慕的全民健保早已不存在。

國民黨團指出，今年總統大選前，當時總統候選人賴清德也提出平均健保點值以「1點1元」為目標，但民進黨政府拿到政權後，翻臉毀棄承諾連主決議都不願簽署，這不是詐騙？什麼才是詐騙。

國民黨團提到，健保制度存續必須由政府、醫護、藥界及全民共同維繫，但合理的醫療給付才能避免健保制度惡化崩潰。

國民黨團指出，在這種歷史性時刻，民進黨團應正視問題、解決問題。國民黨團不希望國人的健康權因為民進黨政府怠惰、逃避現實不願改革，而變成有病床沒醫護、有藥單卻沒藥吃；民進黨政府今天拒絕健保點值入法，就請民進黨政府、衛福部拿出具體辦法來解決，否則民進黨政府就是全國最大的詐騙集團。