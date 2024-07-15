大法官問反質詢定義 黃國昌提出補充答辯書

民眾黨立委黃國昌今天說，已提出暫時處分的補充答辯書，盼能回應大法官疑問，反質詢定義為行政院長及部會首長不答復立委質詢，反對立委提出質疑、責難、詰問，或提出與質詢無關的問題。

立法院今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院一度提出覆議但遭立法院否決，總統府隨後於6月24日公布國會職權修法條文，條文已在6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後派員到司法院，遞狀聲請釋憲及暫時處分。

憲法法庭7月10日下午針對4案聲請暫時處分部分，在憲法法庭行公開準備程序，就暫時處分必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見。

大法官尤伯祥當時詢問，黃國昌的答辯書主張質詢並未違反明確性原則，所以反質詢也不會違反明確性原則，這樣的陳述在他看起來是「以問答問」。尤伯祥問黃國昌「反質詢」定義，因黃國昌發言時間太長被審判長提醒，並未回答，尤伯祥要求書面答覆。

黃國昌今晚在臉書發文表示，依憲法法庭準備程序中大法官諭示，他已提出關於暫時處分的補充答辯書，希望回應大法官的疑問。同時也重述對程序的疑慮與疑義，作為機關代表人，他已盡力依要求提出書狀補充陳述，希望大法官能秉公決斷。

黃國昌說，許多人關心「反質詢」的定義，其實前一次狀紙他已闡明，既然大法官希望補陳書狀，作為機關代表人，他也負責任地再提出。

據黃國昌所提的補充答辯書指出，立法院職權行使法第25條第1項「反質詢」規範內涵，可藉由文義解釋、體系解釋與目的解釋探求得知，並可由專業知識或社會通念予以認定判斷，個案事實是否屬反質詢行為，可被受規範者所預見，並可由司法審查認定判斷，並未違反法律明確性原則。

補充答辯書也說，反質詢既是聯結於質詢的答復，與質詢是相對立的概念；反質詢的規範意涵即為「行政院院長及各部會首長對立法委員所提出之質詢不予答復，反逕對質詢委員提出質疑、責難、詰問、或提出與質詢無關之問題」，文義並非不明確，未違背法律明確性原則。

補充答辯書表示，「不得反質詢」的立法目的是要確保備詢的行政官員恪遵答復義務，避免以反質詢的不當方式迴避回答質詢問題，以發揮質詢制度監督政府施政的功能。

黃國昌也在補充答辯書中，列舉前民進黨立委羅致政、林佳龍、管碧玲，以及民進黨立委林淑芬等人要求行政官員不得反質詢的例子，認為無從對反質詢的各種具體行為樣態鉅細靡遺規定，而不掛萬漏一。