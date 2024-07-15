保障健保點值修法黨團協商最終破局 醫界表達遺憾可惜

醫事人員工作血汗，健保點值卻未保障每點1元，立法院國民黨團及立委陳菁徽、蘇清泉提出「全民健康保險法修正草案」，期待修法保障健保點值每點0.95元或1元。立法院長韓國瑜今下午再度主持黨團協商，但最後仍無共識，韓國瑜宣布送院會處理，不排除明於立法院會正式表決，若進入表決，將預定以保障健保點值每點0.95元修正案進行。

國民黨立委王育敏表示，近期受流感及新冠疫情影響，病人增加，醫療院所健保點值已降至每點0.8元左右；雖然衛福部表示，醫療院所點值每點可有0.9元，但事實上不到，如果沒有固定點值，看診量大時，點值就會下降。她說，台大醫院、北榮院長均希望保障健保點值，台大醫院院長吳明賢說，更希望點值每點保障0.92至0.95元。

國民黨立委陳菁徽說，自從台大醫院急診缺床亂象被媒體爆出後，再到目前都非常不平靜，不光是上周有小朋友在急診等三天才能住院，甚至還有醫師必須搭上救護車陪著小朋友到處轉院，去找能住院的地方。甚至連執政黨的立委同事都證實，相比過去，目前接到沒有病床的陳情已經到了失控的程度。立委蘇清泉表示，原先提案為應確保每點1元，目前將會採由國民黨團提案的每點0.95元版本。

民進黨立委吳思瑤表示，該黨支持醫療投資、改善醫護環境，並會全力改革健保制度，但健保點值保障每點1元，此與財政紀律法等有所扞格，一旦保障每點1元，往後恐需調漲保費，茲事體大；另就台大醫院及北榮院長也公開指出，不贊成每點一元，如果通過可能導致醫界衝量、醫護更加過勞，期待以行政作為緩解健保點值壓力。

衛福部長邱泰源表示，他和大家一樣希望醫療環境更好，目前評估健保預算中，清點應由公務預算支出的共有17大項，總費用約為300億元，預計花3年時間，每年約100多億元轉由公務預算支應，另政府每年度負擔健保的總經費，不得少於每年度保險經費扣除法定收入後金額的36%，預計全數用於健保給付，每年約有140億元，兩者相加每年約有300億元。

健保總額成長方面，邱泰源表示，國發會研議，明年總額成長率不論高低推估都將會是歷年最高，總額將會增加309至484億元。不論是高推估或低推估，明年健保總額均會超過9000億元。

據了解，今日協商時，歷經一個多小時於休息時間討論，民進黨提出修法附帶決議，「為改善醫療環境，維護醫事人員專業權益，建請衛生福利部進行健保改革具體措施，於114年底達到平均點值一點0.95元，如未達成則立即再檢討各項健保改革措施，以維護全國醫事人員權益。」，

隨後，國民黨則將附帶決議修訂為主決議，並修改為「為改善醫療環境，維護醫事人員專業權益，衛生福利部應進行健保改革具體措施，於114年6/30達到平均點值一點0.95元，以維護全國醫事人員權益。」但不被民進黨立委所接受，最後協商破局，韓國瑜宣布送院會處理。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，對於今天政黨協商的結果，國民黨已退讓將修正條文改為主決議，並給予衛福部一年緩衝期達到健保點值每點0.95元，但最後仍因附帶決議的「建請」與主決議的「應」文字爭議，而協商破局感到可惜及遺憾。

洪子仁指出，希望國民黨、民進黨、民眾黨對於醫界三大訴求，包括保障健保點值、醫護人員加薪及健保總額成長率增加，而主決議對於健保署並無強制力，呼籲民進黨對於醫界訴求，應有善意及肯定的回應，仍期待明天正式表決前，可以經由修正動議達成共識。