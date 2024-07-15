【重磅快評】下令青鳥飛出來 賴清德有一整套劇本

藍白通過國會改革案，民進黨政府發起釋憲大戰，憲法法庭上周針對暫時處分進行準備程序，賴清德總統隨即在民進黨國務青旗艦營中向學生表示，若政黨沒接受大法官解釋，人民就會有噓聲，「青鳥會飛出來」，被認為是當家鬧事，有失高度；從今天公布的相關民調，民進黨立院黨團隨即附合，可以看出這根本是一整套的青鳥劇本，要說對青鳥下達動員令的人是賴總統，一點也不為過。

賴總統出席國務青旗艦營時與學生青年互動熱烈，他主動向學生提到國會爭議及釋憲案，以棒球賽比喻釋憲案，發生爭議時應尊重裁判判決，就如同現在立法院的情況，法律三讀通過後，送大法官做解釋。如果裁判都判決，球隊不認同的話，裁判可把總教練叫出場，如果再不贊成，球迷就會有噓聲。如果今天政黨沒有接受大法官會議解釋，人民會有噓聲，「青鳥會飛出來」。

賴清德向學生說「青鳥會飛出來」，不無把參加營隊的青年學生視為「青鳥」之意；而政黨沒有接受大法官會議解釋，人民會有噓聲，則劍指國民黨、民眾黨的意思再清楚不過。在憲法法庭開準備庭之後，賴清德在國務青旗艦營說青鳥會飛出來，不管台下的青年學生是不是青鳥，還是準青鳥，賴清德之言，除了恫嚇在野黨，就是對青鳥下達動員令。

湊巧的是，在賴清德說出「青鳥會飛出來」之後，今天就有一份針對國會改革釋憲的民調公布，指憲法法庭若裁定暫時處分，5成1民眾大致接受，2成7不能接受；若判決違憲，4成9民眾大致上能接受，3成3不能接受。民調機構負責人還說，近半國人已做好接受修法違憲的心理準備。

不管民調的可信度如何，民進黨立院黨團馬上接力演出，表示對這份民調結果感到欣慰，顯見國人尊重且支持大法官，並批藍白立委視憲法於無物，但政治力不該干擾憲法法庭審理，也不要對大法官無禮不敬。民進黨團書記長莊瑞雄還說，在野黨對憲法、憲法法庭及大法官的認知，真的落後民眾太多。

綠委的演出，看看就好，但真正關鍵是賴清德玩的是兩面手法，他用球賽裁判來比喻大法官，抬高大法官的用意至明，但施壓大法官的成份更高，對大法官有無造成影響 ，只有當事人心裡最清楚；而民調適時做出近半民眾會支持大法官作成判決的結果，給大法官壯膽的意味已躍然紙上。

賴清德說「青鳥會飛出來」，說得極其自然順口。其實國會改革法案在立法院闖關時，民進黨和青鳥的關係就已經說不清楚。大家不要忘記，當時就是柯建銘、吳思瑤等人說要讓青鳥飛進立法院，國會改革法案三讀後，民進黨秘書長林右昌說要下鄉宣講「國會擴權」，讓青鳥飛向全台。這次賴清德再說「青鳥會飛出來」，民進黨日後再說和青鳥無關，會有人相信嗎？