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大法官提名5人小組 蕭美琴、賴英照入列

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
統府15日宣布，將成立「大法官提名審薦小組」，啟動大法官提名程序。（中央社）
統府15日宣布，將成立「大法官提名審薦小組」，啟動大法官提名程序。（中央社）

大法官將啟動提名！總統賴清德已核定成立「113年司法院大法官提名審薦小組」，聘副總統蕭美琴、前大法官林錫堯、全國律師聯合會前理事長陳彥希，以及司法院前院長賴英照、前副院長謝在全等5人為提名審薦小組委員，並由蕭副總統擔任召集人，賴英照擔任副召集人。

總統府15日發布新聞稿指出，賴總統已核定成立「113年司法院大法官提名審薦小組」，將協助總統提名大法官人選，咨請立法院同意。發言人郭雅慧表示，現任大法官中，105年11月1日就任的院長許宗力、副院長蔡烱燉、許志雄、張瓊文、黃瑞明詹森林與黃昭元7位大法官，任期將在今年10月底屆滿。

郭雅慧說，大法官是憲政的守護者、人權的捍衛者。總統為行使憲法賦予的提名職權，已核定113年司法院大法官提名審薦小組設置要點，敦聘副總統蕭美琴、司法院前院長賴英照、前副院長謝在全、前大法官林錫堯、全國律師聯合會前理事長陳彥希5人為提名審薦小組委員，並指請蕭副總統擔任召集人，賴英照擔任副召集人。

「他們將協助總統以公開、公平、公正方式提名大法官。」郭雅慧進一步表示，審薦小組預訂於7月16日召開第1次會議，展開審薦工作（依慣例不含正、副院長），會後將發布新聞，在總統府官網刊登徵才公告，並函請機關、學校及團體推薦，接受社會各界推（自）薦大法官候選人。

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