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國民黨訪團抵美 將出席共和黨代表大會

中央社／ 台北15日電
國民黨訪美團今天抵達美國，將參加在密爾瓦基舉行的共和黨黨代表大會。 圖／國民黨文傳會提供（中央社）
國民黨訪美團今天抵達美國，將參加在密爾瓦基舉行的共和黨黨代表大會。 圖／國民黨文傳會提供（中央社）

國民黨今天表示，國民黨訪美團今天抵達美國，將出席在密爾瓦基舉行的共和黨黨代表大會。訪團成員，國民黨智庫副執行長凌濤表示，因為美國前總統川普槍擊後，密爾瓦基市維安大幅升級，街道見警率明顯提升，蒙上一層肅穆氣氛。

國民黨今天發布新聞稿指出，國民黨訪美團於今天抵達美國芝加哥，隨即前往共和黨黨代表大會主辦城市密爾瓦基，將展開密集拜會行程。

國民黨表示，訪美團將拜會包括美國重要智庫之一傳統基金會（The Heritage Foundation）的政策研討會，與來自全球的代表團討論當前國際重要議題；並將參與共和黨全國代表大會第一天議程「讓美國再次富裕」，重點關注經濟政策、監管削減和重新制定的貿易協議。

國民黨指出，國民黨向來與美國共和黨、民主黨兩大主要政黨互動密切，於7月派出共和黨訪問團、8月則組成民主黨訪問團，密切了解美國兩黨最新政策發展方向，也將會晤各黨參眾議員、各州重要代表人物。因共和黨總統被提名人川普遭遇槍擊，訪美團也於第一時間，表達國民黨主席朱立倫慰問與關心之意，希望川普早日康復。

訪團成員、國民黨智庫副執行長凌濤表示，因為槍擊案，密爾瓦基市維安大幅升級，原先5分鐘就可抵達的路程，因為設置攔查點及路障，預計要耗時超過20分鐘，增加3、4倍的通勤時間，讓整體的行程壓縮，準備的時間加長，而全代會會場也預計加高維安層級，嚴格執行證件、金屬物品等相關查驗。

凌濤指出，密爾瓦基街道見警率明顯提升，路上雖然有許多2024共和黨全國黨代表大會的旗幟、海報與標語，但蒙上一層肅穆氣氛，對於明天舉行的全代會第一天議程都嚴陣以待。

國民黨表示，這次國民黨訪美團成員包含國民黨副秘書長江俊霆、國民黨駐美代表秦日新、智庫副執行長、桃園市議員凌濤、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝等人。

共和黨 凌濤 國民黨 川普 朱立倫 槍擊 維安 駐美代表

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