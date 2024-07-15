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鄭文燦母靈堂爆不法 桃市府證實至今仍違規

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市前市長鄭文燦涉貪被羈押，近期又被爆料2020年6月其母設置靈堂的地點，是被桃園市政府認定為非法殯葬設施。本報資料照片
桃園市前市長鄭文燦涉貪被羈押，近期又被爆料2020年6月其母設置靈堂的地點，是被桃園市政府認定為非法殯葬設施。本報資料照片

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪收賄500萬元，遭桃園地院裁定羈押禁見。外界近期質疑，鄭文燦母親出殯時設置的靈堂地點「龍巖桃園會館」，曾遭市府認定為非法殯葬設施並勒令停業，鄭卻帶頭使用。對此，市府今證實該公司至今仍違反殯葬管理條例，會持續開罰。記者今2度致電龍巖，對方不斷轉接卻無人說明，無法取得回應。

鄭文燦母親鄭邱碧回2020年5月過世，工運人士林佳瑋2022年時發文質疑，鄭母靈堂的地點「龍巖桃園會館」其實是桃園市政府認定的非法殯葬設施。

林佳瑋指出，桃園市政府2019年3月27日，曾以違反殯葬管理條例第63條第1項、第96條第1項規定，對龍巖桃園會館開罰3萬元，並要求即日起停止提供消費者使用非法殯葬設施，2020年6月時，鄭文燦卻依然選擇該處設置靈堂，還在第二會場架設螢幕，直播給無法進入第一會場的人員觀看。

林佳瑋質疑，「到底有什麼原因，鄭文燦非得選擇已經被市府認定違法的殯葬設施？其中有什麼隱情？難道又是另一起官商勾結嗎？」媒體人黃揚明近日轉發貼文，直言「現在再回顧這件事，只能說事出必有因。」林佳瑋留言回覆「鄭文燦被收押，實在不意外。」

市府民政局今表示，龍巖公司違反殯葬管理條例提供消費者設置靈堂，市府從2018年起就查報裁處，2020年11月18日，市府處理違反殯葬管理條例第63條第1項案件裁罰基準訂定發布施行後，也按次累罰。

民政局證實，該公司至今仍違反殯葬管理條例提供消費者設置靈堂，市府6月25日已函請該公司於7月25日前依行政程序法提出陳述，陳述期間屆至後，將依殯葬管理條例依法裁處。

記者今2度致電龍巖，客服人員表示將再轉接，至截稿前沒有回應。

殯葬管理 鄭文燦

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