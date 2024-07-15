健保署副署長李丞華明正式退休 職務懸缺衛福部尋才中
今天是衛福部健保署長李丞華在健保署任職的最後一天，明天起即將屆齡退休。李丞華畢業於國立陽明醫學院醫學系，於全民健保開辦前即來到健保局，當時擔任健保企畫處經理，一度借調到衛生署擔任參事，再回到健保局，歷任健保局副總經理、代理總經理，健保署改制後為健保署副署長，公職生涯皆在健保署，有健保活字典之稱。
李丞華明天將離開健保署，署內員工離情依依。據了解，李丞華退休後，副署長一職目前仍然懸缺，衛福部尚在尋覓接任人選。健保署共有兩二個副署長職缺，其中一位是龐一鳴，接任李丞華的人選希望有醫師資格，外傳與賴清德總統、健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻熟識的醫界人士，可能出線。
李丞華為美國約翰霍普金斯大學醫療財務與管理博士、國立陽明醫學院醫學系學士，於健保署督導醫務管理組等業務。另一名副署長龐一鳴為公衛背景，曾擔任衛福部資訊處處長、衛生福利部參事、衛福部健保署醫務管理組長等職務。
至於李丞華接任者目前似乎「難產」，主因是希望接任者有醫師資格，對健保業務較為熟悉，但健保署副署長月薪含不開業獎金，與醫師執業一個月收入仍有差距，如不是對健保業務有熱忱者，可能未必同意出任。
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