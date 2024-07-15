立院三讀通過植物診療師法 最快明年初招考300人

立法院會今天三讀通過植物診療師法，建立植物診療師專業服務體系，明定由國家考試選才，建立專業人員證照制度，經考試及格並領有植物診療師證書者，得充任植物診療師。農業部長陳駿季先前表示，預估最快明年初招考，每年招考300名植物診療師。

為了提升植物保護水準，強化植物防疫檢疫及高風險農藥的使用管理，建立植物診療師專業服務體系，行政院會6月21日通過植物診療師法草案，函請立法院審議，民進黨立委邱議瑩、陳素月及國民黨立委楊瓊瓔、羅廷瑋等人也分別領銜提出立法草案，經過立法院經濟委員會初審通過，全案在今天完成三讀程序。

根據三讀通過條文，中華民國國民經植物診療師考試及格，並且依照本法領有植物診療師證書者，得充任植物診療師。請領植物診療師證書，應填具申請書並檢附資格證明文件，送請中央主管機關核發，非領有植物診療師證書者，不得使用植物診療師或易使人誤認為植物診療師的名稱。

三讀條文規定，植物診療師的執業機構，包括植物診療機構；設有農業相關科、系、所、學位或學程的大專校院；農會或農業生產、運銷合作社；農業試驗研究機構；農藥生產業或販賣業者，以及其他經中央主管機關認可的機構，植物診療師執業應加入執業登記處所在地植物診療師公會。

三讀條文明定，植物診療師在執行業務時，發現在中華民國未有發生紀錄的有害生物，除了指示防治及隔離方法，就植物種類、有害生物名稱、植物所有人或管理人的姓名及住址，有義務在24小時內通報主管機關。

在相關罰則部份，植物診療師違反規定，未指示防治及隔離方法，或者未在24小時內將植物種類、有害生物名稱、植物所有人或管理人的姓名及住址通報主管機關者，可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

此外，關於植物診療師、植物診療機構違反規定的罰則，三讀條文也明訂，植物診療師違反規定將其證書或執業執照租、借他人使用，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次處罰；情節重大者，得廢止其植物診療師證書及執業執照。

植物診療師法經立法院三讀通過後，自公布日起生效，但相關施行細則，另由中央主管機關定之。