賴總統視察檔案局主動詢問 金庸小說當年竟成禁書？

海基會前董事長、桃園市前市長鄭文燦涉貪羈押，外界也傳出賴清德總統正揮出內鬥的屠刀。對此，前立委郭正亮認為，賴應該是不會將刀口揮向前總統蔡英文，反而民眾黨主席柯文哲比較危險。

2024-07-15 10:52