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賴總統視察檔案局主動詢問 金庸小說當年竟成禁書？

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
今天是解嚴紀念日，賴清德總統（右二）、行政院長卓榮泰（右一）上午視察政治檔案開放應用情形。記者葉信菉／攝影
今天是解嚴紀念日，賴清德總統（右二）、行政院長卓榮泰（右一）上午視察政治檔案開放應用情形。記者葉信菉／攝影

賴清德總統今上午視察國發會檔案局，在看到禁書列表時，主動問及當年被禁的金庸小說「射雕英雄傳」。研究員許峰源表示，當年被禁，因共產黨領導人毛澤東，曾在詩詞中寫到「只識彎弓射大鵰」。

賴清德總統今視察國發會檔案局，並參觀閱覽中心，觀看戒嚴解密檔案，在看到過去戒嚴時期的禁歌、禁書列表時，他主動問及「射雕英雄傳」也被列為禁書。研究員許峰源對此表示，當年被禁是因為毛澤東在「泌園春」一作品中寫成吉思汗，說他是「只識彎弓射大鵰」，因此射雕英雄傳被認為有為「共匪」宣傳之嫌。

此外，許峰源也提到當年的禁歌，包括歌手鄧麗君唱紅的「何日君再來」，因被認為可能是在問「哪一天日本軍隊再來」，因而被查禁；另外，「媽媽請你也保重」一曲，也因為容易讓士兵想起故鄉傷心哭泣，而被查禁。

射雕英雄傳 戒嚴時期 日本 毛澤東 賴清德 金庸

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