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被點名選新北市長 林右昌：現在離選舉還太遠

中央社／ 台北15日電

民進黨秘書長林右昌近期頻被點名欲角逐2026年新北市長選舉，林右昌今天表示，現在離選舉還太遠，且現在擔任民進黨秘書長，想的就是如何擴大民進黨執政的社會支持基礎。

林右昌今天中午接受CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」直播專訪，針對民進黨主席賴清德是否因派系考量而要他接任秘書長，林右昌說，賴總統如何考量人事，「我不是很清楚」，政黨不是外界所認為的「選舉機器」，而是價值與理念的發動機。

林右昌指出，政黨取得政權的目的，是要實現政黨的價值跟理想，黨部也不應該工具化，不應該是選舉機器，政黨是作為社會的大平台，他會透過跨部門設定議題，連結NGO組織、地方上辛苦耕耘的人，擴大執政基礎。

他表示，黨內事務他會向賴總統報告，但賴總統只有週三中常會才會到黨中央，黨的大小事務都是秘書長在處理。

對於被點名角逐參選2026年新北市長，林右昌說，現在離選舉真的還太遠，他現在是民進黨秘書長，比較重要的是如何擴大民進黨執政的社會支持基礎，「至於選舉，我沒有去考慮這些事情」。

公民團體推動連署罷免基隆市長謝國樑行動，曾任基隆市長的林右昌指出，這是公民自發性行動，他擔任8年基隆市長最大成就，就是讓基隆人相信這座城市是有機會、有希望的；再用過去國民黨執政基隆時的低標，已無法滿足市民的期待跟要求，才會有公民推動連署罷免的行動。

對於青鳥行動，林右昌表示，民進黨已執政8年、今年是第9年，很多年輕人的成長階段就是民進黨執政，要罵、要批評的當然就是民進黨；但這次青鳥行動是很多年輕人，被國民黨立院總召傅崐萁及民眾黨立院總召黃國昌氣到，青鳥的自主性很高，沒有人能左右。

他指出，立院目前有很多法案不經委員會討論，就逕付二讀，重要法案若未進行逐條檢視，不嚴謹的審查會有風險；而這是台灣的新挑戰，一種新型態國會運作，這些變革可視為台灣社會共同經歷民主深化的一部分，政黨和民眾都在這個過程中，學習成長。

林右昌 民進黨 罷免 謝國樑 賴清德 青鳥行動 黃國昌

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