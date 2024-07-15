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總統核定成立大法官提名審薦小組 擬明日開會

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總統核定成立大法官提名審薦小組 擬明日開會

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧指出，賴清德總統已核定成立「113年司法院大法官提名審薦小組」，審薦小組將協助總統提名大法官人選，咨請立法院同意。圖／總統府提供
總統府發言人郭雅慧指出，賴清德總統已核定成立「113年司法院大法官提名審薦小組」，審薦小組將協助總統提名大法官人選，咨請立法院同意。圖／總統府提供

總統府今指出，賴清德總統已核定成立「113年司法院大法官提名審薦小組」，預定明天召開第一次會議。總統府表示，審薦小組將協助總統提名大法官人選，咨請立法院同意。

總統府發言人郭雅慧表示，現任大法官15人，其中105年11月1日就任的院長許宗力、副院長蔡烱燉、許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元7位大法官，任期將在今年10月31日屆滿。為使大法官任期銜接，發揮憲政功能，賴清德總統將依據憲法增修條文規定，提名包含正、副院長在內的7位大法官人選，咨請立法院同意後任命。

郭雅慧說明，大法官是憲政的守護者、人權的捍衛者。賴總統為行使憲法賦予的提名職權，已核定113年司法院大法官提名審薦小組設置要點，敦聘副總統蕭美琴、司法院前院長賴英照、前副院長謝在全、前大法官林錫堯、全國律師聯合會前理事長陳彥希5人為提名審薦小組委員，並指請蕭美琴擔任召集人，賴英照擔任副召集人。

郭雅慧進一步表示，審薦小組將襄助賴總統以公開、公平、公正方式提名大法官，預訂於7月16日召開第1次會議，展開審薦工作（依慣例不含正、副院長），會後將發布新聞，在總統府官網刊登徵才公告，並函請機關、學校及團體推薦，接受社會各界推（自）薦大法官候選人。

司法院 大法官 總統府 蔡烱燉 蕭美琴 許宗力 詹森林 賴清德

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