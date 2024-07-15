黃國昌再批護航華亞案 內政部駁：莫移花接木混淆視聽

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內，利用華亞科技園區土地開發案收賄500萬元，民眾黨立委黃國昌質疑內政部避重就輕，企圖迴避替權貴護航遮醜。對此，內政部重申，此案變更程序依法有據，且內政部都委會從未同意核准，相關審查皆有公文可稽，呼籲有心人士莫移花接木，以編故事手法混淆視聽。

華亞科學園區外一筆9.5公頃農地地主組成重劃會，向桃園市府申請自辦重劃，主導重劃會的台塑集團前高層共籌出500萬元，透過與台塑關係良好的華亞重劃會廖姓主委與鄭文燦熟悉的關係，交付現金。

黃國昌今天說，鄭文燦收錢辦事，透過從地方到中央，提供一條龍的服務，幫權貴變更農地成為產業專業區，內政部聲稱「僅同意申請、未同意變更」，完全避重就輕，企圖迴避替權貴護航遮醜，如果不是上級交辦，鄭文燦怎麼做得來？呼籲內政部不要迴避，主動向大眾說明清楚。

對此，內政部解釋，此案桃園市政府考量工五工業區產業用地已飽和，2018年2月經濟部函內政部表示，林口工五工業區有擴廠需要且能增加產能，確實符合「適應經濟發展的需要」，內政部隨即函請桃園市府，依都市計畫法第27條「適應經濟之發展」辦理都市計畫變更程序，目前全案仍在都委會審議程序，一切依法有據且依規辦理，並無忽略2013年未能審議通過的狀況。

內政部續指，林口工五用地擴大案目前由內政部都委會於2022年12月6日舉行第5次專案小組會議，並請桃園市府補充資料再討論，截至目前為止，桃市府尚未送資料到內政部，後續辦理相關進度與細節，應洽桃園市政府詳予說明。

至於內政部都委會專案小組會議中，陳情人逕向內政部提出自辦市地重劃的訴求，內政部說，考量市府已提報行政院為重大建設計畫，且以區段徵收辦理整體開發，不宜將農業區分離9.12公頃農業區採自辦市地重劃，經過專案小組多次會議討論建議未便採納。

內政部再表示，有關內政部都委會專案小組審議歷次紀錄等相關資料皆公開在國土空間及利用審議資訊專區網站，歡迎參閱，且後續內政部亦將配合檢調調查中，有心人士以臆測影射此案，大可不必。