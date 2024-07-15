韓劇揭政壇亂象 議員、網友：台灣取經？

「黑暗永遠無法戰勝光明，但這個國家沒有光明，只有黑暗對抗更深沉的黑暗，並將自己稱做是光明而已！」韓劇《政壇旋風》描述韓國的政治鬥爭，更談到許多檯面上的政治人物本來出生學運，但卻因權力而墮落。不免讓許多網友感嘆，「台灣直接演真的」、「絕對的權力絕對的腐化」。

影劇揭政壇亂象

Netflix的韓劇《政壇旋風》講述國務總理試圖將國家腐敗權力連根拔起，卻面臨到經濟副總理的掣肘，展現政壇上的權力鬥爭、爾虞我詐。在劇集中，許多檯面上的政治人物是從社會運動和學生運動崛起，但當他們掌握權力後，卻成為自己所痛恨的專制者。

劇中台詞更是發人深省，如「改變的不是世界，而是那些掌握權力的人。不要試圖理解你不能理解的人」、「能戰勝謊言的不是真相，而是另一個更大的謊言」，都讓人不禁反思台灣政壇的狀況。

絕對權力絕對腐化

網友們也將劇中的狀況，與台灣政壇進行比較，紛紛在網路上留下看劇心得，留下「從野百合到太陽花以至於到現在的青鳥，哪一個世代不就是為了奪權，世人早看清了！」、「台灣都不用拍 直接演真的」或「台灣也曾經出現過三級貧戶之子當選總統，然後貪腐。現在台灣政客沒有貪污就是80分了，不會做事沒有關係」。

「世界並沒有改變，變的是那些掌權的人，」國民黨台北市議員游淑慧也於臉書分享追劇心得說，執政黨的內鬥、貪腐、理想的墮落…和當今台灣政壇何其相似。劇內的執政黨也由學運世代一路崛起，他們拿到政權後，被權力和利益腐化了，雖有少數仍保持理想的人，但也被排擠迫害。

她強調，劇裡所談到的黨內初選、尋求他黨介入支持的、悲情牌等選舉策略，都太寫實了，發現當年的台灣和韓國一樣，國家改革的良心和勇氣都從年輕學子開始，只是當這些年輕人變成大人，從沒有權力的人變成權傾一時的權貴，「權力使人腐化，好像是必然的演化」。

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