民意代表被威脅 趙少康：青鳥原來是賴清德的私人部隊

民進黨分四路針對國會改革法案聲請釋憲。中廣前董事長趙少康今表示，釋憲結果還沒出來，賴清德總統就說如果政黨不接受大法官釋憲結果，「青鳥會飛出來」。這是總統該講的話嗎？原來青鳥是賴清德組建的私人部隊？是護衛賴清德對抗立法院的工具？青鳥原來真是賴清德的御用小鳥，青鳥們聽在耳裡不知做何感想？

趙少康指出，賴清德上任以來，好事沒做一件，倒是四處放火，挑動兩岸跟朝野緊張。民進黨打著為台灣爭民主的大旗，從街頭運動起家，利用群眾力量順利組黨，甚至將邁入第12年執政，做出來的事卻都是「以民主之名的獨裁」，群眾已成為他們利用、指使的工具，是用來政治鬥爭的錦衣衛，而不是民意的展現。

趙少康說，在賴清德心裡，他得票只有40%、立法院席次不過半都沒關係，只要指揮青鳥包圍立法院，威脅立委就好了，難怪他身為少數總統，卻至今不願意跟在野黨溝通、和解，原來就是自恃有一支「私人部隊」可以運用，身為總統，可以這樣威脅民意代表？

趙少康表示，賴清德真是小看在野黨的決心跟素質，為了監督制衡民進黨的貪汙、不當施政，立委該表決或討論的都會照做，怎麼會輕易被威脅？對大法官的解釋，在野黨如不服氣，一定會尋求其他方式修正。賴清德滿腦子要把青鳥放出來，想做什麼？非把國家鬧得雞犬不寧才甘心？