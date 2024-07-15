立院三讀 消防建設列離島綜合實施項目須定期檢討

在解嚴37周年的同一天，中正紀念堂的國軍儀隊走出廳堂，在民主大道上操演，民進黨政府在顧及整體社會情緒，雖一再想把中正紀念堂銅像移除，但茲事體大，所以用政治考量，讓國軍儀隊象徵性地撤出了廳堂，以「回歸捍衛民主自由」為名，做出民進黨政府的「正義評價」。 問題是，在賴清德政府的眼中，民進黨執政前幾等同於「黑暗時代」，把幾十年幾代人的努力護台的奮鬥刻恴視而不見，在「去中化」的政策指導下，中華民國開創至今百餘年，賴清德只強調蔣渭水，不顧孫中山和蔣介石，也不正視中華民國百年艱辛苦難歷程...

2024-07-15 15:30