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立院三讀 消防建設列離島綜合實施項目須定期檢討
立法院會今天三讀通過「離島建設條例」修正案，明定消防建設屬離島綜合建設實施方案項目，須定期檢討成效。。
根據現行離島建設條例，縣（市）主管機關應依據縣（市）綜合發展計畫，擬訂四年一期的離島綜合建設實施方案，內容包括基礎、產業、教育、文化、交通、醫療、觀光、警政、社會福利建設等項目。
國民黨立委陳玉珍在提案說明指出，隨著時空環境變遷，部分條文已經無法回應離島發展需求，以消防建設為例，依照現行條文規定，消防建設非屬離島綜合建設實施方案所應載明之內容，應予修正納入本法建設項目。
立法院經濟委員會5月27日完成初審，全案在今天完成三讀程序，根據三讀通過條文，新增消防建設屬離島綜合建設實施方案項目，同時將同款內容「天然災害防制及濫葬、濫墾、濫建之改善」，修正文字為「災害防救及濫葬、濫墾、濫建之改善」。
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