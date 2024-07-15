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川普遇襲後 國民黨訪團抵美出席共和黨全代會

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
此次國民黨代表團成員包含國民黨副秘書長江俊霆（中）、駐美代表處秦日新大使（左二）、智庫副執行長、桃園市議員凌濤（右二）、副發言人康晉瑜（右）、青年團總團長羅雍勝（左）等。圖／國民黨提供
此次國民黨代表團成員包含國民黨副秘書長江俊霆（中）、駐美代表處秦日新大使（左二）、智庫副執行長、桃園市議員凌濤（右二）、副發言人康晉瑜（右）、青年團總團長羅雍勝（左）等。圖／國民黨提供

美國前總統川普於美東時間13日造勢場合遭槍擊，各界關注對11月美國總統大選影響。國民黨也派出由黨副秘書長江俊霆代表團率領領訪轉，於台北時間15日抵達芝加哥國際機場，參與全球矚目的共和黨全國黨代表大會，代表團抵達後隨即前往主辦城市密爾瓦基（Milwaukee)，預計隔日一早展開密集拜會行程。

此次國民黨代表團成員包含國民黨副秘書長江俊霆、駐美代表處秦日新大使、智庫副執行長、桃園市議員凌濤、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝等。國民黨表示，訪問團預計拜會包括美國重要智庫之一傳統基金會（The Heritage Foundation) 的政策研討會，與來自全球的代表團討論當前國際重要議題；隨後，參與由我國駐美代表處餐會，晚間將參與共和黨全國代表大會第一天議程「讓美國再次富裕」，重點關注經濟政策、監管削減和重新制定的貿易協議。

國民黨表示，國民黨向來與美國共和黨、民主黨兩大主要政黨互動密切，於7月派出共和黨訪問團、8月則組成民主黨訪問團，密切了解美國兩黨最新政策發展方向，也將會晤各黨參眾議員、各州重要代表人物。因總統被提名人川普遭遇槍擊，代表團也於大會第一時間，表達黨主席朱立倫慰問與關心之意，希望他早日康復。

訪問團成員、國民黨智庫副執行長凌濤觀察，因槍擊案，密爾瓦基市維安大幅升級，原先5分鐘就可抵達的路段，因設置各攔查點及路障，預計要耗時超過20分鐘，增加3至4倍的通勤時間，讓整體的行程壓縮，準備的時間加長，而全代會會場也預計加高維安層級，嚴格執行證件、金屬物品等相關查驗。

凌濤提及，密爾瓦基街道見警率明顯提升，路上雖然有許多2024共和黨全國黨代表大會的旗幟、海報與標語，但顯然蒙上一層肅穆的氣氛，大家對於明日舉行的全代會第一天議程都嚴陣以待。

共和黨 國民黨 美國

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