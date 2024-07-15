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立院三讀 提供國手訓練或參賽短期失能及身障醫療照顧

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會上午三讀通過「國民體育法」修正案。記者蘇健忠／攝影
立法院會上午三讀通過「國民體育法」修正案。記者蘇健忠／攝影

立法院會今天三讀通過「國民體育法」修正案，明定國家代表隊培訓選手及隊職員，因為培訓或參賽導致短期失能、身心障礙或死亡者，中央主管機關應發給慰問金，並且提供短期失能、身心障礙選手後續醫療照顧及相關就業輔導服務。

今年2月中旬，台灣男籃國家代表隊參加2025亞洲盃男籃資格賽，事前傳出保險手續尚未敲定，導致組隊不順，民進黨立委何欣純等人提案修法。

根據三讀通過條文，為維護代表學校參加學生綜合運動賽會及聯賽學生、運動教練的安全及健康，並且減輕家庭經濟負擔，學校應另為學生及運動教練投保團體傷害保險，團體傷害保險給付項目應包括身故保險金、醫療保險金、住院醫療保險金、傷害門診保險金、失能保險金。

針對參加國家隊培訓時受傷，三讀條文明定，國家代表隊培訓選手及隊職員，因為培訓或參賽導致短期失能、身心障礙或死亡者，中央主管機關應發給慰問金，並且提供短期失能、身心障礙選手後續醫療照顧及相關就業輔導服務。至於在保險部分，短期失能理賠給付額度與選手合約薪資差額，由中央主管機關依規定補助。

此外，院會也通過兩項附帶決議，包括要求政府協助學生選手及運動教練納入團體傷害保險，現階段僅以教育部主辦的競技層次、傷害發生機率與嚴重程度較高的全大運、全中運和學生聯賽為對象，請教育部在辦理各項保險時，確實要求保險內容應包括學生參加賽會或集訓時，報到後熱身、訓練等過程受到傷害時，以及受傷後提供生活補助的相關保障。

另外，要求政府啟動政策保險有關保障各級學校之運動選手、保險採購程序、保費費率精算、補助金額及實施方式之研議，並且在一年內完成。

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