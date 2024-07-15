直擊川普全代會 維安工作緊鑼密鼓 要順利闖關得靠運氣

美國總統川普遭到槍擊後，共和黨全代會受矚目，美國特勤局以維安已是最高級別為由，稱沒有進一步加強維安的計畫；記者14日抵達密爾瓦基，以全代會場館Fiserv Forum為中心，受安全管制影響超過50個大小街區，14日白天起執法人員逐步安全排查已經圈定的範圍，並擴大車輛禁入區域，記者搭乘Uber從機場前往市區，司機打趣稱「走到哪就看我們今天的運氣了。」

大批媒體、黨代表和相關工作人員紛紛飛抵密爾瓦基，排班的司機形容，在機場排班是他的工作常態，但今天起他在機場等待客人上門的時間少得可憐，多數穿梭在機場和市中心之間，努力嘗試將乘客送到距離目的地最近的下車點。

14日下午，隔著會場兩條街的君悅飯店附近還能通行，到了晚間就要求用路人原地迴轉出去，騎著自行車的美國警察頂著忽大忽小的雨勢，來回檢視會場附近的安全狀況。

全代會雖然是15日才開始，14日場內已有來自各國的媒體記者和共和黨工作人員做最後確認，場外則有大批警察在拒馬和鐵圍籬之間穿梭，檢視全代會登場後的安全檢查動線是否流暢。

密爾瓦基市長表示，這等安全級別跟舉辦超級盃之類的盛會是一樣的。

共和黨全代會不對外開放，僅黨代表和媒體受邀入內，各大電視台重裝上陣準備直播，川普驚險遇刺後，外界對全代會的關注度只增不減。

共和黨與川普陣營要如何安排這場造勢大會，到現在還沒掀底牌。全代會一連四天每天晚上都有議程，分別以讓美國再次「富庶」、「安全」、「強大」與「偉大」為主軸，卻不說明具體安排，吊足外界好奇心。

在場外，記者得到友善提醒，得預留2小時過安檢，且重大活動開始後只出不進，在在挑戰記者當下的工作協調與手機和電腦的續航力。

若以台灣的造勢大會來聯想這場全代會，或許會有落差，台灣的造勢大會歡迎各路支持者，台灣的全代會通常安排一天緊湊完成；美國的全代會無論是共和黨或民主黨都要花上四天熱鬧一番，黨代表們敘舊聯誼，黨內要角接力登場助講，正副總統候選人在各界高度關注下，壓軸接受提名並發表被提名演說，作為全代會的最高潮。