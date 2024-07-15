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賴總統不希望用民主反民主 黃國昌諷在說民進黨立委嗎

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
今天是解嚴紀念日，賴清德總統（右二）、行政院長卓榮泰（右一）上午視察政治檔案開放應用情形。記者葉信菉／攝影
今天是解嚴紀念日，賴清德總統（右二）、行政院長卓榮泰（右一）上午視察政治檔案開放應用情形。記者葉信菉／攝影

今天是「解嚴」屆滿37周年，賴清德總統公開喊話，「不希望任何人在民主的社會，用民主反民主」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌直言，新的綠色黨國正在成形，難道賴總統是在說民進黨立委，趁著半夜撬開立法院的大門，霸佔委員會不讓大家開會，賴清德應該要深切檢討並提出反省。

今天是解嚴紀念日，賴總統上午視察政治檔案開放應用情形，他在致詞時提及，「不希望任何人在民主的社會，用民主反民主，不希望過去站在人民的對立面，與極權主義站在一起的人，企圖想要把國家帶往過去。」

黃國昌受訪時表示，自己有一點聽不懂，賴總統要表達的意思，難道是在說民進黨立委的行為，趁著半夜撬開立法院的大門，霸佔委員會不讓大家開會，甚至還癱瘓其他委員會，「他們是在透過民主反民主嗎？這是賴總統對民進黨立法院黨團表現的評價嗎？」

黃國昌認為，新的綠色黨國正在成形，「這個才是賴總統的高度，他要深切檢討、提出反省，趕快改正才是該做的事情。」

民進黨 立法院 黃國昌

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