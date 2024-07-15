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賴清德不挺健保點值入法 民進黨團：健保制度將崩潰

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影
民進黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影

在野黨力促修正「全民健康保險法」，要求健保點值每1點1元，賴清德總統認為此舉可能破壞健保制度，挨批違背競選主張。民進黨立院黨團強調，賴清德從未要求讓健保點值直接入法，一旦入法，就是健保總額制度崩潰的開始，「以為是下了強心針，可能是下錯了藥。」

國民黨團與立委王育敏所提修正草案明定，醫療服務每點平均點值不得低於0.95元，若超過每年度醫療給付費用總額部分，由中央主管機關編列預算支應。至於蘇清泉提出的修正草案，則明定若每點費用低於1元時，由政府公務預算補足至1元，盼體恤第一線工作者辛勞。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤今天還原賴清德競選總統時的主張，她說，賴的說法是，要努力讓健保點值從現行0.95元，持續朝1元前進，從來沒有要直接讓點值入法，因此賴清德昨天再度公開呼籲在野立委三思。

吳思瑤表示，若粗糙地讓點值入法，將造成健保總額制度的崩潰，會讓健保面臨破產危機，未來若健保財務難以支撐，可能要對人民開刀、調整健保費。

吳進一步指出，當前行政部門想方設法照顧醫護人員、增加健康投資，譬如原先用健保預算的政策改以公務預算支出，或提出百億癌症防治基金，協助、解決醫護人員長期的辛苦及醫療院所營運，而非讓點值入法，因為一旦入法，就是健保總和制度崩潰的開始。

吳思瑤批評，上述理由民進黨團都在朝野協商時清楚論述，國民黨若要強行表決，是侵害責任政治，未來健保要是因為此次修法產生制度崩潰，責任誰負？國民黨能負嗎？不要扭曲賴清德參選時的正確說法。

「以為是下了強心針，可能是下錯了藥。」吳思瑤重申，民進黨一定會負責任的捍衛健保制度健全跟永續經營，不希望議案再度被強行表決，即使國民黨贏了表決，但是修法卻造成健保制度的崩潰，責任誰負？

健保總額制度 國民黨 賴清德

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