黃國昌直指內政部替權貴護航 鄭文燦涉收賄案大開綠燈

桃園市前市長鄭文燦涉貪遭收押禁見，民眾黨立委黃國昌今天說，鄭文燦從地方到中央，提供一條龍的服務，內政部聲稱僅同意申請未同意變更，完全就是避重就輕的說法，企圖迴避替權貴護航遮醜，如果不是上級交辦，鄭文燦怎麼做得來，呼籲內政部不要迴避，主動向大眾說明清楚。

民眾黨立法院黨團上午舉行「利益輸送的鄭文燦，避重就輕的內政部」記者會，黃國昌指出，有關鄭文燦涉貪收賄的案件，自己上周已經提出相關質詢，清楚揭露鄭文燦收錢辦事，透過從地方到中央，提供一條龍的服務，幫助權貴把農地變更為產業專業區。

不過，黃國昌說，內政部聲稱僅同意申請未同意變更，「對於這種不負責任、避重就輕的說法，我覺得有必要再度予以駁斥。」

黃國昌指出，2014年3月18日，內政部都市計畫委員會舉行第823次會議，涉嫌行賄的台塑集團顧問廖俊松等人，希望把農業區、保護區變更為產業專用區，當時就已經遭到內政部駁回，同年9月廖俊松行賄鄭文燦，身為市長的鄭文燦還親自主持會議。

黃國昌直言，土地變更並非鄭文燦一人就能完成，廖俊松先後陳情總統府及行政院，時任總統府秘書長吳釗燮回覆「總統至為重視」，並且函請行政院處理，而時任行政院秘書長卓榮泰也請內政部卓處逕復，廖俊松還在此回函上簽名呈給鄭文燦。

黃國昌說，行政院既然已經交辦，內政部當然也就核准，認定「林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫」符合「適應經濟發展之需要」，完全就是內政部大開綠燈，這麼明確的事實，還有什麼好遮掩，速度之快令人瞠目結舌，內政部卻還在轉移問題焦點。