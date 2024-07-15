川普遇攻擊美國朝野態度一致 黃國昌：賴清德就做不到

美國前總統川普日前在賓州造勢時遭到槍擊，美國朝野立場一致，均表態譴責暴力。民眾黨立委黃國昌今天上節目時說，美國發生槍擊案，朝野同時譴責暴力，然而，我國立法院秘書長周萬來在審查國會改革法案時遭攻擊，發生衝突，卻不見賴清德總統展現任何態度，甚至還扮演「推波助瀾」的角色。

黃國昌今日上廣播節目「POP搶先爆」，接受節目主持人、國民黨立委王鴻薇專訪。黃國昌在專訪中提及這場可能牽動美國總統大選結果的遇襲案。黃說，川普遇襲時，蹲下後立刻起身振臂高呼「戰鬥」（fight），現場民眾也回應「美國」（USA），佩服川普的臨危不亂，自己看到照片後，認為連找專業的棚拍都set不出這麼好的畫面。

黃國昌說，美國國會反應速度相當快，馬上就會要求特勤官員在美國時間週一赴國會報告，大家將會看到，官員至國會一定會先宣示自己說的話都是真的，否則須接受藐視國會罪的懲罰。這在美國的法制社會下，早已穩定發展，在台灣卻被民進黨說成毀憲亂政。

黃國昌表示，這件事對台灣有個重要的啟示，槍擊案發生後，美國朝野都一致譴責暴力，並為朝野一致立場，這是民主態度跟價值的展現。朝野立場不同無所謂，但如有無辜第三人受暴力攻擊，此時，就要展現基本態度。

黃國昌說，我國之前討論國會改革法案，民進黨立委暴力攻擊中立的立法院秘書長周萬來，賴清德便應展現態度，但截至今日，仍不見賴清德對此發表相關言論。