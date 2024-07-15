影／嘉義代理教師輕生 范雲：為何濫權校長毫無懲處

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙、立委范雲、全國代理暨代課教師產業工會法律顧問楊博勛上午一起出席「代理教師輕生，為何濫權校長毫無懲處坐領高薪？－校長擁校園至高權力 應完善不適任校長退場機制」記者會。

范雲表示，根據監察院公開報告指出，110年9月趙姓校長在教室內針對某學生裝設監視器，陳姓代理教師表達理念不合後辭職，趙校長卻在網路發表不實言論，引發霸凌效應，之後陳師輕生過世。

110年10月，嘉義市政府教育處在議員提案要求後提出調查報告，但該報告不僅事先送給校長審閱批改，違反公正原則，內容還避重就輕、掩蓋真相，蓄意偏袒校長。

111年3月，經嘉義市議會要求嘉義市政府重啟調查，嘉義市政府政風處將職場霸凌部分交國小調查小組調查結果出爐，認定校長行為實屬「權力濫用」，但與霸凌的「持續性」要件仍有落差，不成立職場霸凌，嘉義市政府「應向校長追究相關的行政違失，以建立友善的工作環境。」