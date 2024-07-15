立院三讀設估價師助理人員制 內政部：健全產業發展
立法院會今天三讀通過修正不動產估價師法部分條文。內政部說，修法建立不動產估價師助理人員制度，以協助估價師辦理內外業工作，讓估價師能更專心於專業的價格評估決定，健全產業發展。
立法院會今天三讀修正通過不動產估價師法部分條文，增訂建立不動產估價助理員制度，協助不動產估價師辦理內外業務相關工作，並明定應具備的資格條件等規定，確保不動產估價助理員的專業與管理。
內政部透過新聞稿表示，不動產估價師辦理估價的品質，將影響當事人權益及交易市場秩序，但是估價過程包括調查、勘察、資料整理、分析等內外業工作，非常繁複。
內政部說，這次修法是參考會計師助理制度進行修正，讓估價師事務所可聘用修畢不動產相關課程，或經地政相關高考及格等資格的人員，來協助估價師辦理估價工作，後續再由估價師依其專業審視估價過程，並決定估價價格。
另外，內政部表示，這次修法也依聯合國身心障礙者權利公約精神，修正不動產估價師相關開業規定，以保障身心障礙者的工作權益。
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