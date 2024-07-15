白不滿抹紅撤簽新住民專法協商結論 綠：玻璃心巨嬰

民眾黨團不滿民進黨團抹紅其提案，決議撤簽12日針對「新住民權益保障法」的協商結論。民進黨團幹事長吳思瑤今天說，民眾黨團禁不起挑戰、被戳破就不開心，要撤簽協商結論，實在是太玻璃心、巨嬰。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨立委麥玉珍12日在協商新住民專法時一再退讓，卻換來民進黨鋪天蓋地的抹紅，民眾黨團將撤簽朝野協商結論，將討論是否拒絕出席下午的黨團協商。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤等人召開「民進黨為國安補破網！民眾黨做賊心虛？見笑轉生氣？」記者會，反駁民眾黨團的記者會內容。

吳思瑤表示，民眾黨說民進黨不照顧新住民，這根本是抹黑造謠，因為政府努力透過各種行政措施幫助新住民，包括還沒有健保的新住民，跟國人一樣享有產檢的補助，以及新住民參加職業訓練不用任何費用等。

吳思瑤說，她在臉書發文歸納當天的協商內容，也擋下有國安疑慮的條文，一切都交由社會檢視，如果民眾黨禁不起挑戰，覺得被戳破、不開心，就要撤簽協商結論甚至退出朝野協商，這實在太玻璃心，也像巨嬰一樣。

吳思瑤表示，令她擔心的是，還有很多民生法案要協商，如果民眾黨要退出，是否要成為民生法案無法通過的罪人，還是要讓每個議案在院會直接表決，希望民眾黨不要為了遂行政治目的，拖延重要議案的立法。

民進黨立委林楚茵說，民眾黨團的新住民基本法草案修正動議，在第1條條文的部分，與國民黨立委所提新住民基本法草案的第4條一模一樣，均寫到「政府對於不同國籍或地區的新住民，行政措施應一律平等」，而國民黨立委的立法說明提及，對於來自不同國籍或地區的新住民應一律平等，包括取得身分證的時間不應不同。

林楚茵質疑，藍白就是要偷渡縮短中配入籍年限，這就是國安破口，也是民眾黨又自甘墮落當小藍的證據。民眾黨藉由退出協商、撤簽法案，未來進入院會表決，如同先前的國會擴權法案一般，明天藍白是否要把「中配入籍6變4法案」強渡關山嗎。