白不滿抹紅撤簽新住民專法協商結論 藍籲綠誠摯道歉

民眾黨團指民進黨團刻意抹紅，確定撤簽新住民權益保障法草案協商結論。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，民進黨團在協商後又發動攻擊，讓朝野沒有互信。大家都希望給新住民最大的保護，就應照協商結論走，希望民進黨團應誠摯向民眾黨團道歉。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，任何提案、主張都要能接受社會的檢視，民進黨團在協商時，對於新住民基本法的諸多不合宜之處提出檢視與論述，以及進行必要的政治跟法律攻防，這是正常不過。

吳思瑤說，如果誰被挑戰後就玻璃心，回過頭說要撕毀協商結論，這難道不是一種違逆民主的作為，國民黨團成員當天也同意協商結論，難道現在國民黨要支持民眾黨嗎，這樣為難的難道不是當天主持協商的立法院長韓國瑜，而且民進黨團成員每天被攻擊，民進黨團有因為被任何人攻擊，就要別人道歉，不道歉就要撤簽協商結嗎。

立法院朝野黨團12日協商新住民權益保障法草案，預計今天完成二、三讀程序。民進黨立法院黨團指，民眾黨立法院團打算透過新住民基本法讓陸配穿上新住民的身分外衣。民眾黨團則表示，這是刻意抹紅，民進黨立委既然翻臉不認協商，民眾黨團決定撤簽協商結論，揚言不出席朝野協商。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天在立法院接受媒體聯訪時表示，這是非常令人遺憾的事情，民進黨團真的不要「贏賭又贏話」。

洪孟楷指出，新住民權益保障法草案在第9屆立法院就已經提出，當時不分朝野黨派都希望通過，而本屆新住民權益保障法草案已歷經兩次朝野協商，而12日的朝野協商已經推進到最後一關，民眾黨團雖有提修正動議，但並不堅持，朝野黨團最後也都達成共識並進行大合照。

洪孟楷表示，沒想到在協商完畢後，民進黨立委又在臉書攻擊，這就會變成朝野沒有互信基礎。雖然國民黨團未受波及，但他還是要強調，民進黨如果每次朝野協商完畢，還要再用臉書、側翼攻擊在野黨，破壞朝野互信基礎，當初簽協商結論是什麼意思，「人前手牽手，人後下毒手」。

洪孟楷指出，新住民權益保障法草案朝野經協商有達成共識，大家都有誠意希望給新住民最大的保護，就應該要照協商結論走。事出必有因，希望先惹事的民進黨團應該要誠摯跟民眾黨團及民眾黨立委麥玉珍道歉。

洪孟楷表示，如果民進黨團能夠道歉，今天下午的朝野協商才能繼續往下走，目前還有很多法案需要朝野協商，如果執政黨在通過一些想要的法案後，就想對其他法案就要置之不理，這非民主常態。呼籲大家共同努力，讓這個會期有個完美的結束，這才是全民的期待。