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新住民專法交鋒 民眾黨撤簽協商結論擬退出黨團協商

中央社／ 台北15日電

民眾黨團總召黃國昌今天說，民眾黨立委麥玉珍12日在協商新住民專法時一再退讓，卻換來民進黨鋪天蓋地的抹紅，民眾黨團將撤簽朝野協商結論，將討論是否拒絕出席下午的黨團協商。

立法院長韓國瑜12日召集朝野協商行政院版「新住民權益保障法草案」及朝野立委提出的「新住民基本法草案」。協商結論中，朝野黨團同意通過行政院版的法案名稱，為新住民權益保障法。

民進黨團幹事長吳思瑤12日透過臉書發文表示，民眾黨團打算透過更高位階的新住民基本法，讓陸配穿上新住民的身分外衣，凌駕取代兩岸人民關係條例對陸配的管制規定，所幸朝野協商時民進黨團拆地雷順利擋下。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會。當時參與協商的民眾黨團副總召黃珊珊說，民眾黨團修正動議中明定「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」，卻被民進黨抹紅說基本法是所有法律最上位規範，會高於兩岸人民關係條例。

黃珊珊表示，基本法僅具綱領性、政策性作用，是精神性宣示，執行面還是要依照各法令；要成立新住民委員會，則是因目前新住民業務散落在各部會，應統籌處理。外籍人士入籍是依國籍法規定，新住民基本法不會偷渡大陸人士的國籍規定。

黃國昌說，麥玉珍在協商中百般退讓，退讓到法案名稱都被改了，一再委屈換來的只有鋪天蓋地的抹紅；提出新住民基本法草案是要在政策上面宣示，要求行政部門履行義務，卻被民進黨扭曲成將凌駕其他法律。

黃國昌表示，依照黨團決議，麥玉珍、黃珊珊已正式提案撤簽朝野協商結論，有共識部分民眾黨會提出再修正動議，沒共識的部分就按照議事程序走。至於是否會出席今天下午的朝野協商，他說，「下午協商誰要去？誰是下一個麥玉珍？要去協商什麼？」

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，她的臉書貼文內容只是歸納當天協商情形，也說明擋下有國安疑慮的條文，一切皆由社會檢視，如果民眾黨禁不起挑戰、被戳破就不開心，說要撤簽、退出協商，這實在太玻璃心、小孩子鬧脾氣，國會不能這樣兒戲。

台灣民眾黨 新住民 民進黨

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